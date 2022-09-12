"Фаза прорыва": Арестович анонсировал новые "молниеносные удары" ВСУ

Алексей Арестович прокомментировал продвижение ВСУ/ Коллаж УНИАН

Вооруженные силы Украины готовят новые удары по российским оккупантам, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В этой связи режим Владимира Путина находится в ситуации, именуемой цугцванг, при котором "любой их ход ведёт к ухудшению его позиции", подчеркнул он в Facebook.

"Война продолжается. Будут ещё наши молниеноснее удары, будет и медленное прогрызание их обороны - там, где она попрочнее. Удары россиян по нашей инфраструктуре ничего не замедлят и не отменят. Они только приведут к ускорению помощи и - ускорению падения путинского режима, соответственно", - заверил он.

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Советник ОП отметил, что операция ВСУ продолжается и не только на востоке, но и в Херсонской области.

"Фаза прорыва, быстрого продвижения, цунами заменилась фазой закрепления результатов и боев за занятие наиболее выгодных рубежей - как трамплинов для следующих прыжков", - рассказал он.

В то же время Арестович утверждает, что война еще не закончена и командование ВСУ не позволяет себе увлекаться: "Для наступления нужны условия и ресурсы и они создаются не за один день. Результаты цунами на Востоке блестящи. Одной техники захвачено на то, чтобы полностью обеспечить новую нашу механизированную, а то и танковую бригаду".

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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