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Военный эксперт пояснил, почему оккупантам грозит обвал обороны из-за ударов ВСУ

13 сентября 2022, 01:35

По словам эксперта Ивана Киричевски, после того, как ВСУ отбили Купянск, оккупационные русские войска остались без канала логистики в Донецкой области.

ВСУ, войска РФ
Военный эксперт пояснил, почему оккупантам грозит обвал обороны из-за ударов ВСУ / скриншот Telegram-канал Залужного, УНИАН

Над российскими оккупантами после масштабного контрнаступления украинской армии в Харьковской области теперь нависла угроза каскадного обвала обороны по всей линии фронта. Об этом заявил эксперт Defense Express Иван Киричевски в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, оккупационные войска остались без канала логистики в Донецкой области. Киричевски пояснил, что железная дорога через Купянск (на Харьковщине) была единственным маршрутом логистики для российских войск, которые сосредоточены на этой территории.

"У россиян есть перспектива каскадного обвала обороны по всей линии фронта. Россиянам нужен был Купянск, чтобы подвозить боеприпасы и другие ресурсы для войск, которые были сосредоточены на вновь захваченных территориях Луганщины и Донетчины", – отметил он.

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Теперь, после потери Купянска, Иван Киричевски полагает, что россияне будут пытаться оказать давление, бросая "пушечное мясо" и достреливать остатки боекомплекта.

"Сейчас россияне находятся в том состоянии, что ВСУ удастся удержать оборону в Донецкой области, на тех рубежах, которые есть сейчас", — подытожил эксперт.

получит от западных союзников ракеты Harpoon, российские оккупанты могут потерять очередные корабли, как это было с флагманом Черноморского флота крейсером "Москва".

"История с Москвой может повториться. Теперь они будут вынуждены держаться еще дальше или маневрировать. Попытки взять Змеиный или куда-то пострелять могут горько заканчиваться. Это серьезная история", – отметил Арестович.

До того руководитель Пентагона Ллойд Остин заявлял - западные союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Остин подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для нашей страны. Также он сказал, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.

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