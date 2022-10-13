Британия передаст Украине ракеты для американских систем ПВО NASAMS – The Times

Бен Уоллес санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM в Украину / Фото gov.uk/government

Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

По его словам, ракетный террор РФ ведет к необходимости "дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну", пишет The Times.

"Поэтому сегодня я санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM в Украину", – заявил Уоллес.

"Это оружие поможет Украине защитить свое небо от атак и укрепить общую противоракетную оборону вместе с американскими NASAMS", – добавил министр.

Cистемы ПВО NASAMS для Украины

Спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер в середине сентября заявил, что Украина должна получить две системы ЗРК NASAMS. Причем, по его словам, передача ПВО может состояться в течение двух месяцев.

Президент Владимир Зеленский 27 сентября в интервью американским СМИ рассказал о том, что Украина получила от США ЗРК NASAMS. Впрочем, количество полученных от американских союзников зенитных ракетных систем он не назвал.

11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены провести работу над ускорением поставок Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. Вашингтон будет добиваться отправки Киеву ПВО настолько быстро, насколько это возможно.

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