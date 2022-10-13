Был пик их возможность: эксперт оценил шансы на повторение врагами ракетного удара по Украине

Эксперт оценил шансы на повторение врагами ракетного удара по Украине / Reuters, pixabay.com

Русские оккупанты смогут устроить новую масштабную ракетную атаку по объектам в Украину, однако не ранее, чем через неделю. Об этом в эфире проекта Freeдом заявил известный военный эксперт Роман Свитан.

"Я думаю, что вчера (10 октября ‒ Главред) был пик того, что смогли сделать россияне. Была многоэшелонированная атака разноскоростными и разновысотными ракетами, включая и дроны-камикадзе. Скорее всего, эта атака готовилась неделю, может, дней 10", ‒ считает он.

Свитан отметил, что во время масштабной атаки на Украину оккупантами были использованы разные ракетоносители и системы управления.

"Такие атаки готовятся довольно долго. Еще раз повторюсь: такого уровня атаку, я думаю, они смогут повторить через неделю, не раньше. Потому что есть цикл подготовки. Если они б готовились к нескольким волнам такого уровня, как вчера было, то она была б вчера вечером", ‒ говорит он.

Свитан отметил, что сейчас вероятность повторения такой атаки оккупантов намного и намного ниже.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.

До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона

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