Ракетные удары – новая тактика Путина после Крымского моста: эксперт сказал, куда будет бить РФ

Эксперт сказал, куда будет бить РФ ракетами/ Нацполиция Украины, скрин

Страна-агрессор Россия после повреждения Крымского моста изменила свою тактику в отношении Украины и теперь наносит массовые ракетные удары по территории нашего государства.

Цель таких ударов – нанести ущерб гражданским объектам и критической инфраструктуре. Это абсолютно никак не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий. Однако Путин об этом не волнуется, ведь ему сейчас важно создать яркую картинку, которую он сможет предъявить россиянам. Об этом рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

Для российского диктатора такие массовые ракетные удары по Украине – это в первую очередь способ показать, что Россия может отвечать на определенные инциденты, например, на повреждение Крымского моста.

"А что может быть более яркой картинкой, чем обстрел Киева, обесточивание регионов Украины и отсутствии водоснабжения?! То есть россияне хотят продемонстрировать, что могут вызвать хаос", – объясняет Коваленко.

Однако никакого хаоса среди украинцев не будет, подчеркнул эксперт, ведь война длится уже почти 8 месяцев, и граждан нашего государства уже ничем не удивишь. А вот ответ для захватчиков может быть достаточно сильным.

"ВСУ российских оккупантов могут удивить. К тому же, в РФ должны понимать, что от этих действий хуже будет им самим, потому что сегодня уже снова можно начинать процесс признания России страной-спонсором терроризма. Например, на уровне Сената и Конгресса США", – отмечает Коваленко.

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что из-за собственных неудач на фронте в Украине Россия ударила ракетами и дронами почти по каждой области. Однако ВСУ этого просто так не оставят и будут давать жесткий ответ. Целями могут стать Белгород и Ростов.

Также ранее руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг отмечал, что после месяцев изнурительных боев в войне против Украины у страны-агрессора РФ уже осталось очень мало боеприпасов. Россия понесла серьезные потери за это время, и силы агрессора уже истощены.

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