УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ракетные удары – новая тактика Путина после Крымского моста: эксперт сказал, куда будет бить РФ

12 октября 2022, 02:25

Путину сейчас нужна красивая картинка, которую он мог бы предъявить россиянам. Однако ответ на ракетные удары со стороны Украины будет сильнее.

Ракетный удар по Киеву, Александр Коваленко
Эксперт сказал, куда будет бить РФ ракетами/ Нацполиция Украины, скрин

Страна-агрессор Россия после повреждения Крымского моста изменила свою тактику в отношении Украины и теперь наносит массовые ракетные удары по территории нашего государства.

Цель таких ударов – нанести ущерб гражданским объектам и критической инфраструктуре. Это абсолютно никак не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий. Однако Путин об этом не волнуется, ведь ему сейчас важно создать яркую картинку, которую он сможет предъявить россиянам. Об этом рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

Для российского диктатора такие массовые ракетные удары по Украине – это в первую очередь способ показать, что Россия может отвечать на определенные инциденты, например, на повреждение Крымского моста.

"А что может быть более яркой картинкой, чем обстрел Киева, обесточивание регионов Украины и отсутствии водоснабжения?! То есть россияне хотят продемонстрировать, что могут вызвать хаос", – объясняет Коваленко.

Однако никакого хаоса среди украинцев не будет, подчеркнул эксперт, ведь война длится уже почти 8 месяцев, и граждан нашего государства уже ничем не удивишь. А вот ответ для захватчиков может быть достаточно сильным.

"ВСУ российских оккупантов могут удивить. К тому же, в РФ должны понимать, что от этих действий хуже будет им самим, потому что сегодня уже снова можно начинать процесс признания России страной-спонсором терроризма. Например, на уровне Сената и Конгресса США", – отмечает Коваленко.

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что из-за собственных неудач на фронте в Украине Россия ударила ракетами и дронами почти по каждой области. Однако ВСУ этого просто так не оставят и будут давать жесткий ответ. Целями могут стать Белгород и Ростов.

Также ранее руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг отмечал, что после месяцев изнурительных боев в войне против Украины у страны-агрессора РФ уже осталось очень мало боеприпасов. Россия понесла серьезные потери за это время, и силы агрессора уже истощены.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Александр Коваленко ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:27

"Дизайнер одежды без одежды": обнаженная Надежда Мейхер рассказала о жажде и чувственности

02:55

Военный эксперт спрогнозировал, скоро ли закончатся у России ракетыВидео

02:25

Ракетные удары – новая тактика Путина после Крымского моста: эксперт сказал, куда будет бить РФВидео

01:45

Замороженные лимоны творят чудеса: как получить максимальную пользу от цитрусового фрукта

01:13

А принцесса-то голая: Белла Хадид отпраздновала День рождения в прозрачном платье и с короной

Реклама
00:51

Приметы на 12 октября: какие 4 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть счастливымВидео

00:47

"Путинист" Добронравов ответил, вернется ли в "Сваты"

00:27

Теперь официально: британский королевский дворец объявил дату коронации Чарльза III и КамиллыВидео

00:08

Оккупантов ждет сюрприз: в Украину прибыли еще четыре HIMARSВидео

11 октября, вторник
23:51

Российские ракеты разбили кафе мужа Джамалы

23:50

Самый вкусный домашний хлеб в духовке: быстрый рецепт за 25 минутВидео

23:21

Марк Фейгин. Россиян волнует исключительно одно: сколько ракет осталосьВидеоблоги

23:19

Путин хочет убивать украинцев не только ракетами: у Зеленского назвали подлые намерения главы КремляВидео

23:12

Цены на продукты в Украине бьют рекорды: что подорожает к Новому годуВидео

23:10

У Байдена дали обещание по-максимуму ускорить поставки ПВО NASAMS УкраинеВидео

22:40

Устроят неделю ада: какие города будут громить в ближайшие дни - гороскоп для УкраиныВидео

22:22

В Украине ударит мороз: синоптики предупредили о похолоданииВидео

22:06

Равноценно яду: кому категорически нельзя есть грибы

22:00

Русские, в зеркало не хочется посмотреть?мнение

21:56

Не хочет воевать в Украине: внук Пугачевой пешком сбежал из России

Реклама
21:39

Буряты украли в Лимане камеры видеонаблюдения: поставили их в квартирах, а доступ оставили хозяевам

20:41

"Сдохни, тварь, ты дура": Татьяна Лазарева рассказала о разговоре с пропагандисткой Симоньян

20:24

ВСУ "положили" 100 оккупантов на Херсонщине, а их технику сожгли до тла

20:16

"Режим Путина утратил свой шанс": в МИД разнесли клянчащего переговоры ЛавроваВидео

20:10

Приметы на 13 октября: какие 2 вещи нельзя делать в самый опасный день октябряВидео

19:50

РФ может повторить массированную ракетную атаку по Украине через неделю – экспертВидео

19:44

Настоящая украинская дива: Снежана Онопко в соблазнительном белье снялась для обложки глянца

19:37

Беларусь перебрасывает войска и технику на границу с Украиной - СМИ

19:35

"Было очень страшно": Огневич рассказала, что случилось с ней во время воздушной тревоги

19:32

"Процесс распада уже начался": Пионтковский рассказал, какие территории потеряет РоссияВидео

19:04

"Грудь убежала": Бузова без лифчика стала посмешищем

19:00

Гороскоп на завтра 12 октября 2022: Львам - предательство, Скорпионам - ошибка, Рыбам - прибыльВидео

18:53

Риск нападения Лукашенко: Зеленский предлагает разместить международную миссию на границе с БеларусьюВидео

18:42

Украина первой в мире получила от Германии новейшее ПВО IRIS-T – SpiegelВидео

18:31

"Девушка Бонда" из Бердянска поддержала украинцевВидео

18:25

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

18:22

Ретроградный Меркурий 2022 больно ударит по двум знакам Зодиака: даты и главные запреты

18:00

Украинские защитники за день "приземлили" 20 ракет и 13 дронов-"мопедов"

17:48

Мы ненавидим вас в ответ: Каменских записала эмоциональное обращение к россиянам

17:36

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

Реклама
17:30

Под Белгородом "хлопнуло": тысячи людей остались без света и водыВидео

17:29

Как часто нужно стирать одежду: главные правила для 12 видов вещей, которые должен знать каждый

17:27

У Путина оскалили зубы на США и разразились угрозой эскалации войны против УкраиныВидео

17:14

Срочное совещание G7 из-за Украины: Зеленский сделал мощное заявлениеВидео

17:13

"Бункерная зараза": Потап записал гневное стихотворение-обращение к Путину

16:56

ВСУ "откобзонили" отца и сына, которые пришли убивать украинцевВидео

16:42

Лорак, ВИАгра, Меладзе и другие: в России снимают неугодных артистов с радиоэфиров

16:08

Любовь притягивается магнитом: 4 имени женщин, с которыми отношения будут самыми лучшими

16:05

Эрдоган снова встретится с Путиным: СМИ раскрыли детали разговораВидео

15:53

"Он же артист": Лавров размечтался, что Зеленский согласится на переговоры, и назвал причинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осень
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять