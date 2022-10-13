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"Все дороги перерезаны": оккупанты в ужасе из-за нового "котла" ВСУ

13 октября 2022, 19:00

Российские оккупанты РФ жалуются на отсутствие подкрепления на передовой.

пленные российские оккупанты
Оккупанты попали в окружение ВСУ / Андрей Билецкий

Российские оккупанты пожаловались, что попали в окружение ВСУ , а командование РФ дало приказ не отступать.

Об этом говорится в перехвате, размещенном ГУР. Один из рашистов рассказывает жене о попадании в окружение и приказе от командования не отступать.

"Нас на передовую выдвинули, у нас тут (нецензурно, - ред.). Держим оборону, кроме нас никто, сказали, (нецензурно, - ред.), надо потерпеть, пока придет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти", - жалуется он.

Окруженец также рассказал о том, что бойцы ВСУ продолжают наступление, вытесняя оккупантов.

"Сегодня скорее всего будет бой. Они уже подошли, километр от нас. Отступать, сказали, нельзя. Все дороги почти перерезаны", - рассказал рашист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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