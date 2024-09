С бланшировкой и без: как заморозить кукурузу и наслаждаться вкусом лета зимой

Все, что нужно знать о заморозке кукурузы на зиму, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт.

https://glavred.info/life/s-blanshirovkoy-i-bez-kak-zamorozit-kukuruzu-i-naslazhdatsya-vkusom-leta-zimoy-10595135.html Ссылка скопирована

Как заморозить кукурузу и нужно ли ее варить перед заморозкой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, itsavegworldafterall.com

Сладкая кукуруза всегда ассоциируется с летом, морем и отдыхом. Но насладиться ароматным кочаном можно и посреди зимы, если заморозить кукурузу и хранить ее в холодильнике. Все, что вам нужно знать о заморозке кукурузы на зиму, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all.

Для подготовки кукурузы к заморозке вам понадобится:

большая кастрюля , в которую поместятся початки по всей длине;

большая миска для ледяной воды, а затем для того, чтобы срезать зерна, чтобы они не разлетались по всей кухне;

шипцы;

нож с зубчатым лезвием;

герметичные пакеты для заморозки.

В каком виде лучше замораживать кукурузу - початком или зернами - выбирать вам в зависимости от предпочтений.

видео дня

Заморозка кукурузных зерен отдельно от початков

Это один из самых удачных способов заморозки сладкой кукурузы, поскольку он помогает сохранять вкус и не делает кукурузу слишком водянистой или кашеобразной во время приготовления.

Нужно ли бланшировать кукурузу перед заморозкой? В этом способе это сделать необходимо.

1. Доведите большую кастрюлю с водой до кипения.

2. Снимите с кукурузы листья. Осмотрите початки. Срежьте все гнилые или сморщенные участки.

3.Как только вода закипит, добавьте подготовленные початки кукурузы. Варите до ярко-желтого цвета, около 3–4 минут.

4. Наполните большую миску ледяной водой. Щипцами переложите бланшированные кукурузные початки в миску. Оставьте их на 5 минут или пока они полностью не остынут. Слейте воду.

5. Используйте зубчатый нож, чтобы срезать зерна с початков.

6. Переложите зерна в пакеты для заморозки. Удалите как можно больше воздуха, плотно запечатайте и храните в морозильнике в течение 8–12 месяцев.

Кукурузу можно заморозить в зернах / Фото: itsavegworldafterall.com

Заморозка кукурузы без бланшировки

Если у вас нет времени бланшировать кукурузу, как рекомендовано в методе выше, вы также можете заморозить сырую сладкую кукурузу.

Снимите шелуху, срежьте зерна и поместите их в пакеты для заморозки. Используйте в течение 3 месяцев для достижения наилучших результатов, но кукуруза может храниться до 6-8 месяцев.

Сколько можно хранить консервацию / Главред

Как заморозить целый кочан кукурузы

Если вы предпочитаете замораживать целые початки кукурузы, то можете использовать один из двух методов.

1. С бланшировкой. Удалите шелуху. Бланшируйте кукурузу в большой кастрюле с кипящей водой около 7 минут для маленьких початков, 9 минут - для средних початков и 11 минут - для больших початков.

Переложите кочаны в миску с ледяной водой для охлаждения в течение примерно 10 минут.

Слейте воду и обсушите, затем переложите в герметичные пакеты. Заморозьте.

2. Без бланшировки. Сначала нужно удалить листья. Переложить в герметичные пакеты. Заморозить.

Ранее Главред писал, как правильно заморозить грибы для долгого хранения. Замороженные грибы могут храниться до 6 месяцев. Главное - правильно их подготовить к заморозке.

Блог It's a Veg World After All - что о нем известно Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. "Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи. По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи. "На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог. Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред