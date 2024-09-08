УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

С бланшировкой и без: как заморозить кукурузу и наслаждаться вкусом лета зимой

Анна Ярославская
8 сентября 2024, 02:30
3
Все, что нужно знать о заморозке кукурузы на зиму, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт.
Кукуруза
Как заморозить кукурузу и нужно ли ее варить перед заморозкой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, itsavegworldafterall.com

Сладкая кукуруза всегда ассоциируется с летом, морем и отдыхом. Но насладиться ароматным кочаном можно и посреди зимы, если заморозить кукурузу и хранить ее в холодильнике. Все, что вам нужно знать о заморозке кукурузы на зиму, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all.

Для подготовки кукурузы к заморозке вам понадобится:

  • большая кастрюля , в которую поместятся початки по всей длине;
  • большая миска для ледяной воды, а затем для того, чтобы срезать зерна, чтобы они не разлетались по всей кухне;
  • шипцы;
  • нож с зубчатым лезвием;
  • герметичные пакеты для заморозки.

В каком виде лучше замораживать кукурузу - початком или зернами - выбирать вам в зависимости от предпочтений.

видео дня

Заморозка кукурузных зерен отдельно от початков

Это один из самых удачных способов заморозки сладкой кукурузы, поскольку он помогает сохранять вкус и не делает кукурузу слишком водянистой или кашеобразной во время приготовления.

Нужно ли бланшировать кукурузу перед заморозкой? В этом способе это сделать необходимо.

1. Доведите большую кастрюлю с водой до кипения.

2. Снимите с кукурузы листья. Осмотрите початки. Срежьте все гнилые или сморщенные участки.

3.Как только вода закипит, добавьте подготовленные початки кукурузы. Варите до ярко-желтого цвета, около 3–4 минут.

4. Наполните большую миску ледяной водой. Щипцами переложите бланшированные кукурузные початки в миску. Оставьте их на 5 минут или пока они полностью не остынут. Слейте воду.

5. Используйте зубчатый нож, чтобы срезать зерна с початков.

6. Переложите зерна в пакеты для заморозки. Удалите как можно больше воздуха, плотно запечатайте и храните в морозильнике в течение 8–12 месяцев.

Кукурузу можно заморозить в зернах
Кукурузу можно заморозить в зернах / Фото: itsavegworldafterall.com

Заморозка кукурузы без бланшировки

Если у вас нет времени бланшировать кукурузу, как рекомендовано в методе выше, вы также можете заморозить сырую сладкую кукурузу.

Снимите шелуху, срежьте зерна и поместите их в пакеты для заморозки. Используйте в течение 3 месяцев для достижения наилучших результатов, но кукуруза может храниться до 6-8 месяцев.

Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию / Главред

Как заморозить целый кочан кукурузы

Если вы предпочитаете замораживать целые початки кукурузы, то можете использовать один из двух методов.

1. С бланшировкой. Удалите шелуху. Бланшируйте кукурузу в большой кастрюле с кипящей водой около 7 минут для маленьких початков, 9 минут - для средних початков и 11 минут - для больших початков.

Переложите кочаны в миску с ледяной водой для охлаждения в течение примерно 10 минут.

Слейте воду и обсушите, затем переложите в герметичные пакеты. Заморозьте.

2. Без бланшировки. Сначала нужно удалить листья. Переложить в герметичные пакеты. Заморозить.

Ранее Главред писал, как правильно заморозить грибы для долгого хранения. Замороженные грибы могут храниться до 6 месяцев. Главное - правильно их подготовить к заморозке.

Блог It's a Veg World After All - что о нем известно

Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США.

"Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи.

По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи.

"На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог.

Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кукуруза интересные новости
Реклама

Главное за день

Украина уступила Албании в стартовом матче Лиги наций

Украина уступила Албании в стартовом матче Лиги наций

23:50 Спорт
В Полтаве прогремел взрыв: россияне ударили по гражданскому объекту

В Полтаве прогремел взрыв: россияне ударили по гражданскому объекту

23:36 Украина
Год "неопределенности" прошел: Португалия подарила Украине 6 вертолетов Ка-32

Год "неопределенности" прошел: Португалия подарила Украине 6 вертолетов Ка-32

23:09 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Изумительно вкусно: как делается настоящее вино из винограда 8393

Изумительно вкусно: как делается настоящее вино из винограда

Путин сильно спешит: элита РФ выдвинула диктатору ультиматум начать переговоры 6285

Путин сильно спешит: элита РФ выдвинула диктатору ультиматум начать переговоры

Какой бокал наполнится быстрее всего: только гений разгадает загадку за 5 секунд 5565

Какой бокал наполнится быстрее всего: только гений разгадает загадку за 5 секунд

Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение весной 3937

Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение весной

Последние новости

03:00

Любимая тушь засохла: как легко ее освежить и реанимировать аптечным средством

02:30

С бланшировкой и без: как заморозить кукурузу и наслаждаться вкусом лета зимой

02:02

Беженцев на работу: Шольц обратился к украинцам с призывом трудоустроиться

01:30

Олимпийская спортсменка была убита через месяц после Олимпиады-2024 в Париже

00:20

Девушка Роналдо в бикини похвасталась сочными формами

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
07 сентября, суббота
23:57

В семье Николь Кидман случилась трагедия

23:50

Украина уступила Албании в стартовом матче Лиги наций

23:36

В Полтаве прогремел взрыв: россияне ударили по гражданскому объекту

23:33

Рианна проигнорировала бывшую подругу Наоми Кэпбелл

Реклама
23:09

Год "неопределенности" прошел: Португалия подарила Украине 6 вертолетов Ка-32

22:18

Шоптенко призналась, кто мог стать ее партнером на "Танцях з зірками" вместо Зеленского

22:16

Разведки Британии и США заявили о "самой серьезной угрозе со времен Холодной войны"

21:39

Все охватил огонь и дым: появились фото последствий удара по складу боеприпасов в РФВидео

21:31

Риск столкновения с Россией: в НАТО ответили, почему не закрывают небо над Украиной

21:06

Как разбить комки синтепона в куртке: маленький мяч спасет всю верхнюю одежду

20:58

Балуется водочкой на завалинке: предательница Анна Asti сбежала в деревню

20:30

РФ остановила наступление почти на всех участках: Буданов рассказал, чего ждать зимой

20:23

Пригрозил нефтью: Трамп рассказал, как планирует принудить Путина к переговорам

20:03

Квартира Ефросининой пострадала от российской атаки: "Испугалась до тошноты"

19:49

Украину накрыло "бабье лето": какой будет погода 8 сентября

Реклама
19:35

Какие потери РФ на фронте: свежие данныемнение

19:31

Лучше ATACMS: Украина может наносить удары большей дальности, но есть одно условие

19:19

Будут ли выключать свет в Украине 8 сентября: ответ "Укрэнерго"

18:51

"Заявления об оккупации можно умножать на ноль": ВСУ подняли флаг в Нью-Йорке - DeepStateВидео

18:36

Операция ВСУ стала первым шагом: Украина хочет принудить Путина к миру

18:27

Новые потери РФ на Курщине: ВСУ ракетами уничтожили понтонные переправы

18:21

Церковный праздник 8 сентября: что запрещено делать на Рождество Пресвятой Богородицы

18:03

"Мы сидим на 70-й минуте матча": Буданов сделал заявление о переломе войны

18:01

ВСУ выжигают врага новым оружием: на фронте появились дроны "Драконы" - CNN

17:25

Опасность для Украины: в Германии растет рейтинг пророссийских партий - Bild

17:15

Оккупанты "просачиваются" в Волчанск: как изменилась ситуация на Харьковщине

17:00

Куда делись сестры Петрик: продолжают выступать и пишут песни на русском языкеВидео

16:48

Россияне ударили по Харькову: в городе два прилета, возник пожар

16:23

"Трое-четверо суток ситуация уже лучше": Зеленский рассказал о боях под Покровском

16:21

Украина вырвалась на 7 место: медальный зачет Паралимпиады пополнили два "золота"

16:20

Еще один сбежал, сверкая пятками: молчунья Седокова подтвердила третий разводВидео

16:17

Путин сильно спешит: элита РФ выдвинула диктатору ультиматум начать переговоры

15:34

Летающий автомат Калашникова: ВСУ впервые применили уникальную разработку

15:28

РФ изменила тактику: враг продвигается к стратегически важному городу Донецкой области

15:23

Склад ракет из КНДР взлетел на воздух: новые детали мощных взрывов в РФ

Реклама
15:07

Медведев разразился мечтами о распаде США и предрек РФ "санкции навсегда"

14:46

Звездные капризы: украинская актриса рассказала, как удивила ее Пугачева на съемках в Киеве

14:42

"Что-то чирикаешь и лаешь": Сергей Притула поставил на место беглеца Волошина

14:42

Какие цветы можно посадить под зиму: топ-5 лучших вариантов

14:35

Стоят копейки: почему в Украине стремительно дешевеют яблоки

14:23

Войска РФ переключились с Покровска на другой город – генерал Маломуж

13:50

Передача иранских баллистических ракет РФ: Украина сделала жесткое заявление

13:50

Справился: появились новости о лечении короля Чарльза

13:43

Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение веснойВидео

13:35

Войска РФ остановлены на важном направлении: в ВСУ сделали заявление

^
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять