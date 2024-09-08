С бланшировкой и без: как заморозить кукурузу и наслаждаться вкусом лета зимой

Сладкая кукуруза всегда ассоциируется с летом, морем и отдыхом. Но насладиться ароматным кочаном можно и посреди зимы, если заморозить кукурузу и хранить ее в холодильнике. Все, что вам нужно знать о заморозке кукурузы на зиму, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all.
Для подготовки кукурузы к заморозке вам понадобится:
- большая кастрюля , в которую поместятся початки по всей длине;
- большая миска для ледяной воды, а затем для того, чтобы срезать зерна, чтобы они не разлетались по всей кухне;
- шипцы;
- нож с зубчатым лезвием;
- герметичные пакеты для заморозки.
В каком виде лучше замораживать кукурузу - початком или зернами - выбирать вам в зависимости от предпочтений.
Заморозка кукурузных зерен отдельно от початков
Это один из самых удачных способов заморозки сладкой кукурузы, поскольку он помогает сохранять вкус и не делает кукурузу слишком водянистой или кашеобразной во время приготовления.
Нужно ли бланшировать кукурузу перед заморозкой? В этом способе это сделать необходимо.
1. Доведите большую кастрюлю с водой до кипения.
2. Снимите с кукурузы листья. Осмотрите початки. Срежьте все гнилые или сморщенные участки.
3.Как только вода закипит, добавьте подготовленные початки кукурузы. Варите до ярко-желтого цвета, около 3–4 минут.
4. Наполните большую миску ледяной водой. Щипцами переложите бланшированные кукурузные початки в миску. Оставьте их на 5 минут или пока они полностью не остынут. Слейте воду.
5. Используйте зубчатый нож, чтобы срезать зерна с початков.
6. Переложите зерна в пакеты для заморозки. Удалите как можно больше воздуха, плотно запечатайте и храните в морозильнике в течение 8–12 месяцев.
Заморозка кукурузы без бланшировки
Если у вас нет времени бланшировать кукурузу, как рекомендовано в методе выше, вы также можете заморозить сырую сладкую кукурузу.
Снимите шелуху, срежьте зерна и поместите их в пакеты для заморозки. Используйте в течение 3 месяцев для достижения наилучших результатов, но кукуруза может храниться до 6-8 месяцев.
Как заморозить целый кочан кукурузы
Если вы предпочитаете замораживать целые початки кукурузы, то можете использовать один из двух методов.
1. С бланшировкой. Удалите шелуху. Бланшируйте кукурузу в большой кастрюле с кипящей водой около 7 минут для маленьких початков, 9 минут - для средних початков и 11 минут - для больших початков.
Переложите кочаны в миску с ледяной водой для охлаждения в течение примерно 10 минут.
Слейте воду и обсушите, затем переложите в герметичные пакеты. Заморозьте.
2. Без бланшировки. Сначала нужно удалить листья. Переложить в герметичные пакеты. Заморозить.
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Блог It's a Veg World After All - что о нем известно
Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США.
"Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи.
По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи.
"На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог.
Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.
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