Эту ошибку делают чаще всего: главная хитрость, как правильно варить кукурузу

Многие украинцы любят полакомиться вареной кукурузой в летнее время года, но не все знают, как правильно и вкусно ее приготовить.

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Как правильно варить кукурузу чтобы она была мягкой и сочной / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вареная кукуруза - одно из самых любимых летних блюд, которое нравится как взрослым, так и детям. К тому же, не стоит пренебрегать рецептом ее приготовления, ведь именно от этого зависит вкус и качество блюда. Именно поэтому мы собрали для вас несколько советов, как правильно варить кукурузу.

Как правильно варить кукурузу чтобы она была мягкой и сочной

По словам автора YouTube канала "Украинская Кухня Лучшие Традиции", варить кукурузу достаточно легко, однако есть важный момент, чтобы блюдо было еще вкуснее.

Перед приготовлением кукурузу следует хорошо почистить от листьев, промыть, а затем поместить в воду. Многие хозяйки также накрывают початки листьями кукурузы для того, чтобы вкус стал более выразительным. Заметим, что на большом огне варить кукурузу нельзя, поэтому сразу после закипания уменьшите огонь до маленького. Готовность кукурузы можно проверить вилкой, если зерна легко накалываются - блюдо готово. Перед подачей початок можно посолить и намазать маслом.

Стоит заметить, что время приготовления кукурузы зависит напрямую от степени ее зрелости. Например, молодая кукуруза будет готова за 15-20 минут варки, а созревшую кукурузу следует варить дольше, иногда на это может уйти даже 2-3 часа. Самое главное - это не переварить кукурузу, чтобы зерна не начали затвердевать.

Нужно ли солить воду во время варки кукурузы

Перед варкой и во время приготовления воду солить не нужно, потому что зерна будут жесткими. Солят кукурузу обычно за 5 минут до готовности или перед тем, как подать на стол.

Нужно ли замачивать кукурузу перед тем как варить

Замачивать кукурузу перед варкой стоит только в том случае, если она не слишком свежая и молодая. Так, после того как она побудет несколько часов в холодной воде, готовое блюдо будет сочнее.

Смотрите видео, как правильно варить кукурузу и сколько времени:

Что известно о YouTube канале "Украинская Кухня Лучшие Традиции"? YouTube канал "Украинская Кухня Лучшие Традиции" - это канал Марины, которая готовит вкусные блюда украинской кухни для того, чтобы другие могли окунуться в водоворот кулинарных традиций и передавать их из поколения в поколение. На канал подписалось уже 28 тысяч пользователей.

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