Винегрет отдыхает: лучший рецепт свекольного салата с кукурузой: рецепт свекольного салата с кукурузой

Такой салат подойдет к любым блюдам

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Простой салат из свеклы/ Коллаж Главред, фото скриншот ( cook_with_me_at_home)

Свекла - один из самых полезных овощей. Поэтому приготовить из нее салат - идея хорошая. Главред предлагает разнообразить рацион и добавить в него интересный рецепт свеклы с картофельной соломкой.

Как сделать салат из свеклы с майонезом - рецепт

Ингредиенты:

яйца - 5 штук

свекла - 1 килограмм

кукуруза - 1/2 банки

специи (соль, перец) - по вкусу

майонез - по вкусу

картофельная соломка - по желанию

Приготовление: Вареные яйца порезать соломкой. Выложить в миску. Отварную свеклу также порезать соломкой и выложить к яйцам. Добавить отцеженную консервированную кукурузу, специи и слегка перемешать. Добавить майонез и еще раз перемешать. По желанию сверху можно украсить картофельной соломкой жареной во фритюре.

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