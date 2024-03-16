Винегрет отдыхает: лучший рецепт свекольного салата с кукурузой: рецепт свекольного салата с кукурузой

Такой салат подойдет к любым блюдам
Время приготовления: 25 минут
Кухня Интернациональный
Свекла - один из самых полезных овощей. Поэтому приготовить из нее салат - идея хорошая. Главред предлагает разнообразить рацион и добавить в него интересный рецепт свеклы с картофельной соломкой.
Как сделать салат из свеклы с майонезом - рецепт
Ингредиенты:
- яйца - 5 штук
- свекла - 1 килограмм
- кукуруза - 1/2 банки
- специи (соль, перец) - по вкусу
- майонез - по вкусу
- картофельная соломка - по желанию
Приготовление: Вареные яйца порезать соломкой. Выложить в миску. Отварную свеклу также порезать соломкой и выложить к яйцам. Добавить отцеженную консервированную кукурузу, специи и слегка перемешать. Добавить майонез и еще раз перемешать. По желанию сверху можно украсить картофельной соломкой жареной во фритюре.
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Смотрите, как приготовить лучший салат из свеклы:
@cook_with_me_at_home Салат из свеклы ?яйца - 5 шт., ?свекла - 1 кг, ?кукукуруза - 1/2 б., ?специи: соль, перец - по вкусу, ?майонез - по вкусу, ?картофельная соломка - по желанию. Вареные яйца порезать соломкой. Выложить в миску. Отварную свеклу также порезать соломкой и выложить к яйцам. Добавить отцеженную консервированную кукурузу, специи и слегка перемешать. Добавить майонез и еще раз перемешать. По желанию сверху можно украсить картофельной соломкой жареной во фритюре. Я купила уже готовую). Все продукты для этого блюда я приобрела в @"Сильпо". "Сильпо" - это огромный выбор свежих и качественных продуктов для приготовления ваших кулинарных шедеврів❤️. Приятного аппетита! #салат, #салатрецепты, #рецептсалата, #свекла, #салатзбуряка, #салатзбурякарецепт, #рецептсалатазбуряком, #готуємовдома, #кулинария, #рецепты, #вкусно, #food, #foodblog, #foodphotography, #їжа, #люблюготувати, #рецептиукраїнською♬ оригинальный звук - cook_with_me_at_home
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