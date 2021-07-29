Консервированная кукуруза на зиму: самый вкусный рецепт

Консервированная кукуруза на зиму в домашних условиях получается очень вкусной, сочной и сладкой.
Сезон домашних заготовок на зиму в самом разгаре. У настоящих хозяек уверенны, найдется время и для вкусной консервированной кукурузы на зиму.
Этот самый просто и очень вкусный рецепт домашней консервированной кукурузы, придется по душе каждому.
Зимой мы часто готовим различные салаты с кукурузой, и такая консервированная кукуруза разнообразит ваши вкусные блюда. Они получаются вкусными и сытными, ну и сочными, главное - с душой подойти к процессу готовки.
Консервированная кукуруза рецепт на зиму
Вам понадобится:
- Кукуруза – 10 шт.
- Сахар – 5 ст. л.
- Соль - 1-1,5 ст. л.
Первым делом стоит очистить кукурузу от листьев и очень хорошо промыть под холодной водой.
На дно большой кастрюли положите листья кукурузы, которые вы оборвали. Сверху выложите кукурузу, добавьте 4 ст. л. сахара,
Доведите до кипения кукурузу и варите после еще 25-30 минут.
После приготовления кукурузы переложите их в ледяную воду на 10 минут, в течении этого времени воду нужно менять 3-4 раза.
Срежьте ее острым ножом, переложите в заранее простерилизованные банки, сверху засыпьте соль и сахар, залейте горячую воду и отправьте банки на плиту.
В большой кастрюле будет проще с кукурузой на зиму. Поставив банки с кукурузой варите ее до кипения, после – залейте в каждую банку уксус, снимите с плиты и сразу закатайте.
Переверните их вверх дном нашу готовую кукурузу на зиму, укутайте теплой тканью, дайте полностью так остыть.
Хранить консервированную кукурузу в прохладном месте.