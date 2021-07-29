Консервированная кукуруза на зиму: самый вкусный рецепт

Консервация на зиму / goodfon.ru

Сезон домашних заготовок на зиму в самом разгаре. У настоящих хозяек уверенны, найдется время и для вкусной консервированной кукурузы на зиму.

Этот самый просто и очень вкусный рецепт домашней консервированной кукурузы, придется по душе каждому.

Зимой мы часто готовим различные салаты с кукурузой, и такая консервированная кукуруза разнообразит ваши вкусные блюда. Они получаются вкусными и сытными, ну и сочными, главное - с душой подойти к процессу готовки.

Консервированная кукуруза рецепт на зиму

Вам понадобится:

Кукуруза – 10 шт.

Сахар – 5 ст. л.

Соль - 1-1,5 ст. л.

Первым делом стоит очистить кукурузу от листьев и очень хорошо промыть под холодной водой.

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На дно большой кастрюли положите листья кукурузы, которые вы оборвали. Сверху выложите кукурузу, добавьте 4 ст. л. сахара,

Доведите до кипения кукурузу и варите после еще 25-30 минут.

После приготовления кукурузы переложите их в ледяную воду на 10 минут, в течении этого времени воду нужно менять 3-4 раза.

Срежьте ее острым ножом, переложите в заранее простерилизованные банки, сверху засыпьте соль и сахар, залейте горячую воду и отправьте банки на плиту.

В большой кастрюле будет проще с кукурузой на зиму. Поставив банки с кукурузой варите ее до кипения, после – залейте в каждую банку уксус, снимите с плиты и сразу закатайте.

Переверните их вверх дном нашу готовую кукурузу на зиму, укутайте теплой тканью, дайте полностью так остыть.

Хранить консервированную кукурузу в прохладном месте.