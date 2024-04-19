Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 10 секунд найти кукурузу

Попробуйте разгадать крайне непростую головоломку, которая заставить задуматься – нужно найти сразу три кочана кукурузы, спрятанных среди ананасов.

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Найдите кочаны кукурузы за 10 секунд / IndiaTimes

Чтобы немного отвлечься от привычных дел, можно попробовать разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разными: одни заставляют задуматься, другие – улыбнуться. Но все они позволяют с пользой провести время. На этот раз нам нужно будет найти три кочана кукурузы среди ананасов.

Головоломка от IndiaTimes достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, следует внимательно изучить картинку. Кукуруза на ней действительно есть, нужно лишь рассмотреть изображение.

На картинке – множество ананасов. Где-то среди них лежит три кочана кукурузы. Все они в разных местах, и их нужно отыскать.

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Дается лишь 10 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете кукурузу / IndiaTimes

Не удалось найти три кочана кукурузы? Ловите подсказку: первый кочан – в правом нижнем углу, второй в левом углу, чуть выше. А третий справа от середины.

Если удалось разгадать головоломку, у вас прекрасное мышление и концентрация / IndiaTimes

Можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти 3 отличия на картинках с мишкой. Есть всего 13 секунд на решение задачки.

Также можно разгадать головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Нужно в зоопарке среди верблюдов найти обезьянку, которая очень хорошо спряталась.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение ястреба. Это очень запутанная оптическая иллюзия. Нужно отыскать Эйфелеву башню среди множества предметов. Причем сделать это надо лишь за 11 секунд.

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