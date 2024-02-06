Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 9 секунд найти яблоко

Когда одолевает скука и рутина на работе, можно разгадывать головоломки. Разные оптические иллюзии помогут потренировать мозг и весело провести время. На этот раз нам нужно отыскать зеленое яблоко на столе.
Головоломка от Times of India веселая, но крайне непростая. Нужно обладать незаурядной смекалкой и очень хорошим зрением, чтобы понять, где на самом деле спрятано яблоко.
На картинке – комната, где много разных вещей и стол. Где-то на столе то самое зеленое яблоко, которое нужно отыскать. Задачка довольно-таки непростая.
Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти зеленое яблоко? Ловите подсказку: фрукт зажат между двумя вазами рядом с картиной на левой стене комнаты.
Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломку. Можете попробовать разгадать другие оптические иллюзии. Например, головоломку для тех, у кого прекрасное зрение. Там нужно всего за 8 секунд найти шахматную фигуру "коня".
Также вы можете попытаться разгадать головоломку, где надо за 15 секунд найти лягушку. Иллюзия непростая, но когда вы догадаетесь, в чем подвох, быстро ее разгадаете.
А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Всего за 3 секунды нужно найти ананас, который отличается от других фруктов. Внимательно смотрите на картинку и вы найдете правильный ответ.
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