Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 9 секунд найти яблоко

Попробуйте разгадать увлекательную, но очень хитрую головоломку – нужно среди различных предметов найти зеленое яблоко, которое запрятали на столе.

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Найдите зеленое яблоко за 9 секунд / Times of India

Когда одолевает скука и рутина на работе, можно разгадывать головоломки. Разные оптические иллюзии помогут потренировать мозг и весело провести время. На этот раз нам нужно отыскать зеленое яблоко на столе.

Головоломка от Times of India веселая, но крайне непростая. Нужно обладать незаурядной смекалкой и очень хорошим зрением, чтобы понять, где на самом деле спрятано яблоко.

На картинке – комната, где много разных вещей и стол. Где-то на столе то самое зеленое яблоко, которое нужно отыскать. Задачка довольно-таки непростая.

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Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете яблоко / Times of India

Не удалось найти зеленое яблоко? Ловите подсказку: фрукт зажат между двумя вазами рядом с картиной на левой стене комнаты.

Если нашли зеленое яблоко, вы очень внимательный человек / Times of India

Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломку. Можете попробовать разгадать другие оптические иллюзии. Например, головоломку для тех, у кого прекрасное зрение. Там нужно всего за 8 секунд найти шахматную фигуру "коня".

Также вы можете попытаться разгадать головоломку, где надо за 15 секунд найти лягушку. Иллюзия непростая, но когда вы догадаетесь, в чем подвох, быстро ее разгадаете.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Всего за 3 секунды нужно найти ананас, который отличается от других фруктов. Внимательно смотрите на картинку и вы найдете правильный ответ.

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