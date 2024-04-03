Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти за 8 секунд обезьяну

Разгадайте интересную и занимательную, но очень непростую головоломку – в зоопарке нужно найти обезьяну, которая хорошо спряталась от вашего взгляда.

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Найдите обезьяну за 8 секунд / Jagranjosh

Чтобы немного отвлечься от привычных дел, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают потренировать мозг, немного расслабиться и хорошо провести время в кругу семьи и друзей. На этот раз нам нужно отыскать обезьяну в зоопарке.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая, чтобы ее разгадать, нужно проявить хорошую концентрацию. Мартышку найти будет крайне непросто, однако если постараетесь, все получится.

На картинке – семья в зоопарке. Мужчина снимает на телефон жирафов, а дети и его супруга наблюдают за животными. Где-то здесь прячется обезьянка, которую вам и нужно найти.

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Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете обезьяну / Jagranjosh

Не удалось найти обезьяну? Ловите подсказку: она в левой части картинки, спряталась от всех под желтой листвой.

Если удалось найти обезьянку, у вас очень хорошее зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие оптические иллюзии. Например, головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Вам нужно будет найти особенную сову всего за 6 секунд.

Кроме того, можно разгадать головоломку для самых веселых и находчивых. Среди разноцветных яиц нужно найти цыпленка. Дается лишь 6 секунд.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого блестящее зрение. Нужно за 5 секунд отыскать особенную мышку, которая отличается от других и прячется на картинке.

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