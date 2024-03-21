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Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 6 секунд найти сову

Андрей Ганчук
21 марта 2024, 05:50
Разгадайте очень сложную, но интересную и занимательную оптическую иллюзию – на картинке нужно попробовать найти животное, которое на самом деле не сова.
Загадка
Найдите особенную сову за 6 секунд / The Sun

Каждому порой нужно сменить деятельность и немного расслабиться. В такой ситуации можно попробовать разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогут потренировать концентрацию и разнообразить свой досуг. На этот раз нам нужно отыскать ненастоящую сову.

Головоломка от IndianTimes крайне непростая, чтобы найти правильный ответ, понадобится внимательно изучить картинку. Авторы иллюзии попытались нас максимально запутать.

На картинке – множество сов. Среди них есть не сова, а другое животное, которое похоже на кошку. Наша задача – отыскать ненастоящую сову.

видео дня

Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете сову / The Sun

Не получилось найти ненастоящую сову? Ловите подсказку: животное находится на картинке справа. Правильный ответ обведен в кружочек.

Разгадка
Если нашли сову, у вас прекрасное зрение / The Sun

Попробуйте поразгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 5 секунд найти цыпленка. Его нужно отыскать среди разноцветных яиц и цветов по бокам.

Также вы можете разгадать головоломку для тех, у кого прекрасное зрение. Нужно за 5 секунд обнаружить особенный домик. У такого домика есть особенность, которая отличает его от всех остальных.

А еще у нас есть оптическая иллюзия для тех, у кого зрение, как у ястреба. На изображении надо за 11 секунд найти Эйфелеву башню. Задача непростая, поскольку на картинке разбросано огромное количество самых разных предметов.

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