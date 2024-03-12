Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти домик

Если устали от скучной рутины и привычных будней на работе, пробуйте разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают потренировать мозг и немного переключиться, просто разгрузив мысли. На этот раз нам нужно найти особенный домик.
Головоломка от Jagranjosh достаточно простая, но разгадать ее на самом деле не очень легко. Нужно сначала внимательно изучить картинку, чтобы понять, в чем фишка иллюзии.
На картинке – множество домиков с буквой H. Практически они одинаковые, кроме одного, особенного домика, у которого есть свои отличия. Его нам и понадобится найти.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти особенный домик? Ловите подсказку: особенный домик, если считать сверху, во втором ряду, слева. Отличается тем, что на нем нет буквы H вверху. Правильный ответ обведен в кружочек.
Пробуйте разгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где нужно за 6 секунд найти вора. Злодей хотел пробраться в дом, но спрятался от собаки, которая его туда не пустила.
Также вы можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого зрение, как у орла. Вам понадобится всего за 7 секунд найти оленя, который спрятался в лесу за одним из деревьев.
А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение ястреба. На картинке разбросано множество предметов. Вам нужно отыскать затерявшуюся наклейку с Эйфелевой башней всего за 11 секунд.
Другие новости:
- Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 9 секунд найти яблоко
- Головоломка для тех, у кого удивительное зрение: надо за 6 секунд найти карандаш
- Яркая головоломка по картинке: найдите пять отличий за 15 секунд