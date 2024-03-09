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Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти оленя за 7 секунд

Андрей Ганчук
9 марта 2024, 05:50
Разгадайте занимательную, но очень непростую оптическую иллюзию – на картинке нужно быстро найти оленя в лесу, который хорошо спрятался от вашего взгляда.
Загадка
Найдите оленя за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть и поменять деятельность, можно попробовать поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают потренировать концентрацию и разгрузить мысли. На этот раз нам нужно найти оленя в лесу.

Головоломка от Jagranjosh интересная и познавательная. Олень прячется на картинке и находится практически перед вашими глазами. Но чтобы его найти, нужно очень постараться.

На картинке – густой лес, в котором есть два дерева, где листьев практически нет. Где-то здесь, среди деревьев, и прячется олень.

видео дня

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете оленя / Jagranjosh

Не удалось найти оленя? Ловите подсказку: он слева на картинке прячется за деревом. Правильный ответ обведен в красный кружок.

Разгадка
Если обнаружили оленя, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Пробуйте разгадывать и другие оптические иллюзии. Например, головоломку для тех, у кого зрение, как у ястреба. Нужно за 11 секунд найти помидор среди вишен.

Также можете попробовать разгадать головоломку, где надо за 5 секунд найти мышку. Среди мышей на картинке есть такая, которая отличается от всех. Ее и понадобится отыскать.

А еще у нас есть головоломка для внимательных и находчивых. Нужно среди множества букв H обнаружить букву N. Разгадать оптическую иллюзию крайне непросто, поэтому на решение задачки дается целых 18 секунд.

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