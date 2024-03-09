Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти оленя за 7 секунд

Когда нужно немного передохнуть и поменять деятельность, можно попробовать поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают потренировать концентрацию и разгрузить мысли. На этот раз нам нужно найти оленя в лесу.
Головоломка от Jagranjosh интересная и познавательная. Олень прячется на картинке и находится практически перед вашими глазами. Но чтобы его найти, нужно очень постараться.
На картинке – густой лес, в котором есть два дерева, где листьев практически нет. Где-то здесь, среди деревьев, и прячется олень.
Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти оленя? Ловите подсказку: он слева на картинке прячется за деревом. Правильный ответ обведен в красный кружок.
Пробуйте разгадывать и другие оптические иллюзии. Например, головоломку для тех, у кого зрение, как у ястреба. Нужно за 11 секунд найти помидор среди вишен.
Также можете попробовать разгадать головоломку, где надо за 5 секунд найти мышку. Среди мышей на картинке есть такая, которая отличается от всех. Ее и понадобится отыскать.
А еще у нас есть головоломка для внимательных и находчивых. Нужно среди множества букв H обнаружить букву N. Разгадать оптическую иллюзию крайне непросто, поэтому на решение задачки дается целых 18 секунд.
Другие новости:
- Яркая головоломка по картинке: найдите пять отличий за 15 секунд
- Головоломка для тех, у кого очень хорошее зрение: надо за 6 секунд найти букву E
- Головоломка на скорость: нужно найти загадочную панду на старинном фото