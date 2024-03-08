Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: нужно за 6 секунд найти вора

Разгадайте интересную и очень запутанную головоломку – нужно на картинке, где изображены человек и собака, быстро обнаружить, где закрался вор.

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Найдите вора за 6 секунд / Jagranjosh

Каждому человеку время от времени нужно определенное разнообразие. Чтобы сделать свой досуг более интересным, можно разгадывать головоломки. Веселые оптические иллюзии помогут с пользой провести время и потренировать мозг. На этот раз нам надо быстро найти вора.

Головоломка от Jagranjosh не самая простая, чтобы ее разгадать нужно обладать отличными навыками внимания. Где на самом деле находится вор, разгадать непросто. Придется тщательно изучить картинку перед тем, как найти правильный ответ.

На картинке – двор большого дома. Из окна выглядывает мужчина, а во двора собака. Вор пытался попасть в дом, но собака его прогнала. Ваша задача – как можно скорее обнаружить вора.

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Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете вора / Jagranjosh

Не удалось найти вора? Ловите подсказку: вор спрятался возле дома. Правильный ответ обведен в белый кружочек.

Если нашли вора, у вас очень хорошее зрение и смекалка / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадывать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 3 секунды найти лису. Она очень хорошо спряталась среди охотников и собак, поэтому отыскать животное будет непросто.

Кроме того, можно разгадать головоломку для внимательных и находчивых. Среди букв H следует найти одинокую N. Задачка непростая, поэтому на разгадку дается 18 секунд.

А еще у нас есть головоломка, где надо за 5 секунд найти мышку. Среди множества похожих мышек на картинка есть та, которая отличается от других. Ее и предстоит найти.

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