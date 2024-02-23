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Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 3 секунды найти лису

Андрей Ганчук
23 февраля 2024, 05:30
Разгадайте головоломку для настоящих детективов – на картинке, где множество персонажей, нужно найти лису, которая очень хорошо спряталась.
Главное
Найдите лису всего за 3 секунды / Jagranjosh

Когда хочется разнообразить будни на работе и отвлечься от привычной рутины, можно попробовать поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают потренировать внимательность и креатив. На этот раз нам нужно разгадать детективную головоломку, где предстоит найти лису.

Головоломка от Jagranjosh непростая, но очень увлекательная. Богатая сюжетная линия заставит задуматься, где же все-таки лиса. Изображено сразу несколько персонажей, чтобы максимально вас запутать.

На картинке – охотники на конях, рядом с одним из них три собаки. Вблизи охотника находится лиса. Ее нам и предстоит найти.

видео дня

Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете лису/ Jagranjosh

Не удалось найти лису? Внимательно смотрите на картинку: лиса позади охотника, который изображен прямо по центру. Она крадется возле дерева. Правильный ответ обведен в красный кружок.

Разгадка
Если нашли лису, у вас очень хорошее зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 11 секунд найти морковку. Придется очень внимательно изучить картинку, чтобы понять, где спрятан овощ.

Также можно разгадать головоломку для тех, у кого зрение, как у ястреба. На картинке изображено множество вишен. Где-то среди них находится помидор, который и нужно найти.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого очень хорошее зрение. Буквы E изображены со смайликами. Среди них есть особая буква, которая отличается от других. Ее и нужно обнаружить.

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