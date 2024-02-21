Головоломка для тех, у кого очень хорошее зрение: надо за 6 секунд найти смайлик

Разгадайте веселую головоломку для людей, у которых действительно великолепное зрение и концентрация – нужно быстро найти на картинке особенный смайлик.

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Найдите особенную букву за 11 секунд / Jagranjosh

Привычные дни на работе или дома превращаются в рутину, и хочется какого-нибудь разнообразия. Чтобы расслабиться, можно попробовать поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют посмеяться, подумать и занимательно провести время. На этот раз нам нужно отыскать необычный смайлик.

Головоломка от Jagranjosh далеко не простая. Разгадать ее смогут лишь те, у кого очень хорошее зрение и концентрация. На первый взгляд кажется, что все смайлики одинаковые, и правильный ответ можно найти только после тщательного изучения изображения.

На картинке – смайлики с буквой E. Буквы как бы смотрят на нас и улыбаются. Ваша задача – отыскать особенную букву, которая не похожа на все.

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Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную букву / Jagranjosh

Не удалось найти необычную букву? Ловите подсказку: посмотрите в середину картинки и чуть левее. Буква, которая там находится только с глазами, но без рта. В этом и ее отличие. Правильный ответ обведен в красный кружочек.

Если нашли букву, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие оптические иллюзии. Например, головоломку, где надо найти букву E за 6 секунд. Нужно внимательно рассматривать картинку, чтобы разобраться, в чем же фишка.

Также можно попробовать разгадать головоломку для тех, у кого зрение, как у орла. На картинке, где люди красят забор возле дома, понадобится найти морковку. Причем сделать это нужно за 11 секунд.

А еще у нас есть очень непростая оптическая иллюзия – надо за 11 секунд найти помидор. Овощ находится среди вишен, отыскать его очень непросто. Нужно обладать хорошей смекалкой.

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