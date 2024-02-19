Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 11 секунд найти морковку

Когда у вас плохое настроение или нужно переключиться на другие задачи, попробуйте расслабить свое мышление и поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают отвлечься и потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти морковку.
Головоломка от Jagranjosh веселая, но разгадать ее будет крайне непросто. Найти морковь при сюжетной линии, которая особо не связана с овощами, станет настоящим вызовом. Однако самые внимательные люди найдут правильный ответ.
На картинке – люди, которые красят забор возле дома. Каждый из них занят каким-то делом. Ваша задача – отыскать морковку. Смотрите очень внимательно, чтобы найти овощ.
Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти морковку? Тогда ловите подсказку: морковь вверху по центру, левее от девушки в белой рубашке. Морковка встроена в желтую стену дома.
Попробуйте разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти букву E за 6 секунд. Нужная буква изображена фиолетовыми и светло-фиолетовыми кружочками на желтом фоне.
Кроме того, вы можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого прекрасное зрение. Вам нужно будет в комнате, где множество вещей, найти яблоко. Дается лишь 9 секунд.
А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. В комнате, где спит девочка, надо отыскать лягушку. Решить задачку нужно за 15 секунд.
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