Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 11 секунд найти морковку

Попробуйте разгадать непростую, но крайне увлекательную головоломку – чтобы найти морковь среди людей, которые красят забор, нужно быть очень внимательным.

https://glavred.info/life/golovolomka-dlya-teh-u-kogo-zrenie-kak-u-orla-nado-za-11-sekund-nayti-morkovku-10542875.html Ссылка скопирована

Найдите морковку за 11 секунд / Jagranjosh

Когда у вас плохое настроение или нужно переключиться на другие задачи, попробуйте расслабить свое мышление и поразгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают отвлечься и потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти морковку.

Головоломка от Jagranjosh веселая, но разгадать ее будет крайне непросто. Найти морковь при сюжетной линии, которая особо не связана с овощами, станет настоящим вызовом. Однако самые внимательные люди найдут правильный ответ.

На картинке – люди, которые красят забор возле дома. Каждый из них занят каким-то делом. Ваша задача – отыскать морковку. Смотрите очень внимательно, чтобы найти овощ.

видео дня

Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите на картинку, и вы найдете морковку / Jagranjosh

Не удалось найти морковку? Тогда ловите подсказку: морковь вверху по центру, левее от девушки в белой рубашке. Морковка встроена в желтую стену дома.

Если удалось найти морковку, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Попробуйте разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти букву E за 6 секунд. Нужная буква изображена фиолетовыми и светло-фиолетовыми кружочками на желтом фоне.

Кроме того, вы можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого прекрасное зрение. Вам нужно будет в комнате, где множество вещей, найти яблоко. Дается лишь 9 секунд.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого великолепное зрение. В комнате, где спит девочка, надо отыскать лягушку. Решить задачку нужно за 15 секунд.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.