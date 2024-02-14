Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти букву E за 6 секунд

Разгадайте головоломку для тех, кто у кого очень хорошее зрение и смекалка – нужно найти букву, которая таинственно замаскирована на картинке перед вами.

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Найдите букву E за 6 секунд / Jagranjosh

Когда вы устали от рутины и рабочих будней, разгадывайте головоломки. Оптические иллюзии бывают разные, они позволяют тренировать концентрацию и развивать мышление. На этот раз нам нужно найти букву E всего за несколько секунд.

Головоломка от Jagranjosh очень занимательная и интересная. Букву предстоит искать на картинке, которая, на первый взгляд, совершенно непонятная. Однако если разобраться, станет все предельно просто.

На картинке – фиолетовые кружочки на желтом фоне. Ваша задача состоит в том, чтобы найти на ней букву E. Саму букву нужно сложить из этих кружочков, после чего вы увидите ее визуально.

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Дается лишь 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось увидеть букву? Ловите отгадку: буква E изображена справа, она состоит из светло-фиолетовых кружочков. И именно кружочки, цвет которых светлее, и составляют букву, которую мы искали.

Если удалось найти "тайную" букву, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не получилось разгадать головоломку. Пробуйте и другие оптические иллюзии, например, головоломку, где надо за 9 секунд найти яблоко. Внимательно рассматривайте картинку, чтобы найти правильный ответ.

Также вы можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого великолепное зрение. Нужно всего за 3 секунды найти особенный ананас. Смотрите на картинку, и вы быстро найдете ответ.

А еще у нас есть головоломка, где надо за 15 секунд найти лягушку. В комнате, где спит девочка, много вещей. Казалось бы, лягушку отыскать очень сложно, однако она совсем рядом.

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