Головоломка для самых веселых и находчивых: надо за 5 секунд найти цыпленка

Разгадайте хитрую и занимательную головоломку – нужно на картинке среди разноцветных яиц найти цыпленка, который тщательно спрятался от вашего взгляда.

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Найдите цыпленка за 5 секунд / The Sun

Когда нужно развеяться и перевести мысли, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают потренировать концентрацию и разнообразить досуг. На этот раз нам понадобится быстро найти цыпленка среди разноцветных яиц.

Головоломка от The Sun достаточно простая, но очень хитрая. Нужно внимательно рассматривать картинку, чтобы понять, в чем фишка, и быстро найти правильный ответ.

На картинке – куриные яйца разного цвета с различными рисунками и фигурами. По углам изображены цветы. Нам нужно найти среди них спрятавшегося цыпленка.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете цыпленка / The Sun

Не удалось найти цыпленка? Ловите подсказку: цыпленок в левом углу. Правильный ответ выделен на картинке.

Если удалось найти цыпленка, вы очень внимательный человек / The Sun

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где нужно за 6 секунд найти вора. Злодей пытался проникнуть в дом, но его не пустила собака.

Также можно разгадать головоломку для тех, у кого зрение ястреба. Среди множества предметов нужно найти Эйфелеву башню. Дается лишь 11 секунд.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке много домиков. Среди них – один, который отличается от всех. Его следует обнаружить за 5 секунд.

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