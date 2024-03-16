Головоломка для самых веселых и находчивых: надо за 5 секунд найти цыпленка

Когда нужно развеяться и перевести мысли, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают потренировать концентрацию и разнообразить досуг. На этот раз нам понадобится быстро найти цыпленка среди разноцветных яиц.
Головоломка от The Sun достаточно простая, но очень хитрая. Нужно внимательно рассматривать картинку, чтобы понять, в чем фишка, и быстро найти правильный ответ.
На картинке – куриные яйца разного цвета с различными рисунками и фигурами. По углам изображены цветы. Нам нужно найти среди них спрятавшегося цыпленка.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти цыпленка? Ловите подсказку: цыпленок в левом углу. Правильный ответ выделен на картинке.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где нужно за 6 секунд найти вора. Злодей пытался проникнуть в дом, но его не пустила собака.
Также можно разгадать головоломку для тех, у кого зрение ястреба. Среди множества предметов нужно найти Эйфелеву башню. Дается лишь 11 секунд.
А еще у нас есть головоломка для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке много домиков. Среди них – один, который отличается от всех. Его следует обнаружить за 5 секунд.
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