Украину накрыло "бабье лето": какой будет погода 8 сентября

В некоторых областях Украины будут грозовые дожди и сильные порывы ветра.

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Прогноз погоды в Украине на 8 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 8 сентября будет солнечной и теплой. В то же время во многих областях будут грозовые дожди и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в воскресенье в Украине будет солнечно и тепло. Температура воздуха повысится до +28 градусов. Ночью температура воздуха может опуститься до +12 градусов. Локальные дожди возможны на территории Днепропетровской и южных областей. На юге будут сильные порывы ветра. В Украине еще продолжается первое "бабье лето".

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 8 сентября / фото: ventusky

Погода 8 сентября

В Украине 8 сентября будет небольшая облачность. В этот день дожди с грозами ожидаются на крайнем юге. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. На юго-востоке синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-18 м/с.

"Температура ночью 8-13°, в южной части и на Закарпатье 13-18°; днем 23-28", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 8 сентября в Украине будет теплым. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +18...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +11...+28 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 сентября / фото: meteoprog

Погода 8 сентября в Киеве

В Киеве 8 сентября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 8-13°, днем 23-28, в Киеве ночью 11-13°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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