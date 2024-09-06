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Будет ли Украину ''колбасить'': прогноз магнитных бурь на выходные 7-8 сентября

Даяна Швец
6 сентября 2024, 22:19
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Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США рассказал, чего ждать от солнечной активности.
Будет ли Украину ''колбасить'': прогноз магнитных бурь на выходные 7-8 сентября
Прогноз на выходные от США / фото: depositphotos.com/ua

Магнитные бури негативно влияют на организм, ухудшая состояние нервной системы, вызывая усиление эмоциональных реакций и тревожные состояния. Что ждет нас на выходные 7-8 сентября рассказал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Эксперты опубликовали прогноз солнечной и геомагнитной активности.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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Как известно, мощность геомагнитной бури измеряется К-индексом - от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику. Однако важным моментом является то, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа

В субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует магнитосфере с небольшими магнитными волнениями, неспособными влиять на самочувствие людей.

Как известно, Европу может "раскалить" до рекордных температур. С момента начала наблюдений мир впервые выходит из самого теплого лета в северном полушарии, однако в последующие годы ситуация может ухудшиться.

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