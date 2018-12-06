Волкер пригрозил россиянам "ядерными" опциями санкций за конфликт с Украиной в Азовском море

Курт Волкер / Reuters

Евросоюз может запретить российским кораблям, следующим из аннексированного Крыма или акватории Азовского моря, заходить в собственные порты.

С таким заявлением, ссылаясь на предложение генсека ХДС ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, сообщает радиостанция "Голос Америки".

Другой возможной санкционной мощной мерой, по мнению дипломата, является отключение российских финансовых учреждений от международной банковской сети SWIFT.

"Люди называют это "ядерной" опцией. Это приведет к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников. В конечном итоге, мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот", – подытожил Волкер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США предложили блокировать суда РФ из Азовского моря.