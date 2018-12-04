США предложили блокировать суда РФ из Азовского моря

Флаги США и РФ / Reuters

Госдеп США предложил блокировать суда РФ из Азовского моря из-за задержания российскими пограничниками украинских кораблей неподалеку от Керченского пролива.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, передает Громадське.

Кент отметил, что между министрами иностранных дел стран НАТО будут дискуссии относительно новых санкций против РФ и безопасности в Черном море.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал "коллективный ответ" НАТО - России из-за инцидента с задержанием украинских кораблей неподалеку от Керченского пролива.

"Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", - сказал он.

Читайте такжеВ США предложили запретить российским судам заходить в европейские портыНапомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.