Драконовские требования: источник рассказал, чего хотела Маркл от обложки Voguе

Меган Маркл выдвинула требования для главного редактора, на которые не решалась даже Бейонсе.

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Меган Маркл не попала на обложку/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/netflix

Кратко:

С кем сравнили Меган Маркл по количество требований

Чего она хотела от обложки фешн-издания

Меган Маркл поссорилась с бывшим редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

Как пишет Page Six, Меган Маркл выдвинула невыполнимый список требований к обложке модного издания и даже попыталась обратиться к Анне Винтур из американского Vogue. В итоге Эдвард Эннинфул так и не смог разместить Маркл в 2022 году.

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Маркл и Эннифул планировали выпустить выпуск британского Vogue за сентябрь 2022 года, в который вошло бы ключевое выступление Маркл на саммите One Young World в Манчестере, и "предполагало обширные репортажи в журнале и его цифровых изданиях".

Меган Маркл хотела контроливаровать все / Фото Instagram/meghan

Издание сообщило, что Маркл хотела попасть на обложку, но у Эннифула уже была забронирована звезда Линда Евангелиста, из-за чего Маркл пришлось отказаться от участия и между бывшими друзьями случился разлад.

Однако расписание было не единственной причиной, по которой обложка так и не появилась.

Источник сообщает, что Маркл хотела "глобальную обложку", появившись на обложках британского и американского Vogue одновременно, а также список требований.

Меган Маркл поссорилась с главным редактором / Фото Instagram/meghan

"Меган просила контроль над фотографом, автором, финальном редактировании, фотографии, строки на обложке и хотела глобальный выпуск", — говорит источник.

Ни один редактор не согласился бы. "Никому бы это не удалось. Даже Бейонсе", — говорит источник.

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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