В Чехии придумали, как заманить к себе новые тысячи украинских заробитчан

28 января 2019, 16:40

Стратегию по "заманиванию" украинцев на работу озвучил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Заробитчанин. Иллюстративное фото / Фокус

В чешском правительстве всерьез рассматривают возможность увеличить ровно в два раза квоты на трудоустройство в стране работников из Украины.

"Текущая ежегодная мощность − 21 тысяча человек. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч человек каждый год. Однако, окончательное решение по этому вопросу еще не принято", − заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, сколько заробитчан-украинцев на самом деле работают за границейПо его словам, благодаря регулярному росту экономики Чехии, на местном рынке труда громадный спрос на квалифицированных работников. Удовлетворить его за счет внутренних ресурсов практически невозможно, что и открывает новые возможности кадрам из Украины. 

Кроме того, Петршичек заявил о том, что вышеуказанная трудовая программа дает возможность  работникам из Украины подавать и реализовывать заявки на получение вида на жительство в Чехии.

К слову, по данным главы МИД Украины Павла Климкина, в Чехии на сегодняшний день легально трудятся около 120 тысяч украинцев.

Напомним, ранее в Нацбанке рассказали, сколько денег перевели в Украину заробитчане. Позднее сообщалось о том, что в Польше увеличили минимальную зарплату для украинских работников.

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МИД заробитчане Чехия трудоустройство
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