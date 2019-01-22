Экономика Украины сегодня держится только на заробитчанах

Андрей Головачев

политический эксперт

22 января 2019, 10:12

Именно их должны благодарить Гройсман, Смолий и МВФ.

Гройсман и Лагард
Преьмер Владимир Гройсман и глава МВФ Кристин Лагард

На днях НБУ у себя на сайте радостно сообщил, что его золотовалютные резервы (ЗВР) достигли 20.8 млрд долларов и превысили 2014 г.

Забавно, что нынешние власти все время сравнивают себя с 2014 г. - последним годом правления Януковича - и из кожи вон лезут, чтобы доказать, что жизнь украинцев, наконец, стала уже лучше, чем при " кровавом диктаторе". Смешно, конечно, но это имеет свою логику. Это так называемый комплекс вины.

Большевики, например, совершив революцию, все свои "достижения" всегда сравнивали с 1913 г. вплоть до 1989 г., когда совок рухнул. Ну, а наша власть, совершив революцию в 2014 г., естественно до конца своей каденции будет сравнивать свои "достижения" именно с годом переворота – 2014 г.

Рост ЗВР Украины
Рост ЗВР Украины

Однако вернемся в золотовалютным резервам. Интересно, за счет чего они росли, если по итогам прошлого года отрицательное торговое сальдо составило 9.5 млрд долларов, а прямые иностранные инвестиции - слезы, всего 1.6 млрд?

Ответ дает сам НБУ (нижний рис.)

  • кредиты от МВФ, ЕС, МВ и др. Значит это не наша валюта и хвастать тут нечем.
  • размещение правительством облигаций на внешнем и внутреннем рынках. Это тоже валюта, которая не принадлежит НБУ.
  • покупка НБУ излишков валюты у банков. Откуда у них излишки, если торговое сальдо отрицательное? Ответ: подсобили заробитчане, которые в 2018 г. официально перевели в Украину более 10 млрд долларов! А сколько еще на руках привезли!

Когда МВФ не перестают расхваливать правительство Гройсмана и правление НБУ за то, что они добились макроэкономической стабильности, он почему-то упорно забывает упомянуть о главном факторе этой стабильности. Об украинских заробитчанах. Но именно они главные герои, а отнюдь не политика Гройсмана, Смолия или того же МВФ.

Читайте такжеВ стране катастрофа: социолог рассказала о критической ситуации с миграциейВо-первых, именно заробитчане своими переводами смогли удержать гривну от дальнейшего обвала. А во-вторых, тот же доклад НБУ показывает, что рост ВВП в 3.2% в 2018 г. был обеспечен исключительно за счет роста потребления населения. Это и понятно, потому что торговое сальдо отрицательное, а инвестиций нет. Значит только за счет потребления. А откуда у населения повышенная покупательская потребность? Правильно! За счет все тех же денег заробитчан.

Так что было справедливо и честно, если бы МВФ упомянул добрым словом про главный фактор макроэкономической стабильности в Украине - украинских заробитчан, число которых по оценкам Ревы достигает 7-9 млн!

Я, разумеется, понимаю, что так не принято в макроэкономике, что все заслуги, надо приписывать действиям правительства, которое следует мудрой политике МВФ и т.д., и т.п. но когда-то же надо называть вещи своими именами.

А правда такова: экономика Украины сейчас кое-как держится за счет экспорта рабочей силы, нашего главного национального достояния. Никаких других драйверов роста ВВП сейчас нет. Как только прекратиться рост числа уезжающих за кордон заробитчан, автоматически прекратиться и эфемерный рост ВВП.

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Украина заробитчане Владимир Гройсман Яков Смолий
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