В Нацбанке рассказали, сколько денег перевели в Украину заробитчане

Гривневые купюры / УНИАН

Сумма частных переводов в Украину из-за рубежа в III финансовом квартале 2018-го составил 2,737 млрд долларов (+10% к аналогичному периоду 2017-го)

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном портале Нацбанка Украины. По данным финансового регулятора за январь-сентябрь месяцев 2018-го объем поступивших в Украину переводов составил 8,16 млрд долларов (+22,6% больше, чем за январь-сентябрь 2017-го).

По данным Нацбанка, доля частных переводов в III квартале 2018-го в Украину составляет 7,5% от ВВП страны.

Больше всего денег поступило в Украину из Польши - 914 млн долларов, России (238 млн долларов), США (226 млн долларов) и Чехии (217 млн долларов).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минсоцполитики хотят обложить налогом деньги украинских заробитчан.