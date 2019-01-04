В Нацбанке рассказали, сколько денег перевели в Украину заробитчане

4 января 2019, 07:30

Сотрудники НБУ сделали достоянием общественности данные по денежным переводам в Украину за последний квартал минувшего года.

Купюры
Гривневые купюры / УНИАН

Сумма частных переводов в Украину из-за рубежа в III финансовом квартале 2018-го составил 2,737 млрд долларов (+10% к аналогичному периоду 2017-го) 

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном портале Нацбанка Украины. По данным финансового регулятора за январь-сентябрь месяцев 2018-го объем поступивших в Украину переводов составил 8,16 млрд долларов (+22,6% больше, чем за январь-сентябрь 2017-го).

По данным Нацбанка, доля частных переводов в III квартале 2018-го в Украину составляет 7,5% от ВВП страны.

Больше всего денег поступило в Украину из Польши - 914 млн долларов, России (238 млн долларов), США (226 млн долларов) и Чехии (217 млн долларов).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минсоцполитики хотят обложить налогом деньги украинских заробитчан.

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