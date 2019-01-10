Украина оказалась страной с самой быстрой потерей трудовых ресурсов – рейтинг

В 2018 году сокращение трудоспособного населения зафиксировали в 39 странах.
Украина возглавит в 2019 году список стран с самым высоким уровнем потери трудовых ресурсов.
Как говорится в обзоре Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers за январь, в 2019 году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов
Такие темпы обеспечат Украине в 2019 году первое место в мире по потере трудовых ресурсов.
В обзоре подчеркивается, что в 1999 году сокращение трудоспособного населения зафиксировали в 16 странах мира, а в 2018 году таких стран было уже 39.
Кроме того, сокращение трудовых ресурсов наблюдается во всех 23 странах региона Восточной Европы, включая и Украину.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в рейтинге Doing Business-2019 Украина продвинулась на 5 позиций.