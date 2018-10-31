Рейтинг Doing Business: Порошенко похвастался перемогами, а Путин так и не сумел добиться желаемого

В целом, Украина в рейтинге Doing Business-2019 заняла 71-ю строчку.
И Украина, и Россия поднялись в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса Doing Business-2019.
Однако если украинский президент Петр Порошенко достижениями в рейтинге откровенно доволен, то у его российского коллеги Владимира Путина при ознакомлении с данными Всемирного банка, наверняка, есть повод для недовольства.
По последним данным, Украина в рейтинге продвинулась еще на 5 позиций, сообщил президент Петр Порошенко у себя в Facebook.
По его словам, наибольшего прогресса с 2014 года Украина достигла в таких категориях:
- налогообложение – плюс 110 пунктов,
- международная торговля –плюс 70 пунктов,
- в защите инвесторов – плюс 56 пунктов.
В целом, Украина в рейтинге Doing Business-2019 заняла 71-ю строчку.
В свою очередь Россия обогнала соседку, заняв 31-е место. Однако, несмотря на рост в рейтинге, РФ так и не сумела выйти в топ-20 списка – а именно такую задачу ставил Путин российскому правительству еще 6 лет назад.
Официальной реакции Путина на такую "недоработку" пока нет, но комментарий у его пресс-секретаря Дмитрия Пескова "Ведомостям" взять удалось. Представитель российского президента заявил, что "в любом случае динамика положительная", а работа в этом направлении "будет продолжена".
Ранее эусперт заявил, что Украину ждет экономический бум, но при одном условии. Киеву надо завершить войну на востоке страны, чтобы наконец начался экономический рост.