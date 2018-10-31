Не все так плохо: Украину ждет экономический бум, но при одном условии

Украину может ждать настоящий экономический бум

Если удастся остановить войну на Донбассе и вместе с тем начать оздоровление общества, избавление его от излишней ненависти и радикализма, украинскую экономику ждет настоящий бум. Из-за колоссальной недооцененности наших активов (той же сельскохозяйственной земли), многие инвесторы будут заинтересованы сюда прийти.

Другое дело, останется ли достаточное количество трудоспособных граждан, чтобы занять создаваемые вакансии, и не сведется ли приход инвесторов к простому Читайте такжеДоллар по 60 гривен и шанс на феноменальный рост: как на Украину повлияет мировой кризисвыкачиванию ресурсов из Украины. Но уровень жизни, в любом случае, вырастет просто потому, что от дна отталкиваться проще. Однако для этого нужно остановить войну на Донбассе.

Как только у нашей власти и ура-патриотической части элиты исчезнут основания по поводу и без кричать "ми так робимо, тому що в Україні війна", очень многое улучшится.

Война на истощение с Россией – абсолютно безумная для Украины. Потому что при всех слабостях и недостатках нашего соседа Украина несопоставимо слабее – пока толстый похудеет, худой уже умрет.

В целом я смотрю на будущее Украины со сдержанным оптимизмом. Существующая у нас относительная политическая свобода создает хорошие условия для развития креативного класса. Достаточно сходить на Фестиваль уличной еды в Киеве или пообщаться с молодыми авторами украинских стартапов, чтобы увидеть, что в стране кое-что все-таки меняется. Молодежь хочет творить и зарабатывать деньги и не хочет воевать. Если их поставить перед выбором – реализовать себя на Западе как трудовой мигрант или положить голову на Донбассе в бесконечной войне, в которой мы не можем победить, выбор очевиден.

Читайте такжеПрощай, доллар: почему мир готовится к похоронам "зеленого"Извините меня, конечно, за цинизм, но тезис "за що загинули наші хлопці" – вообще не аргумент": уже имеющиеся жертвы никак не оправдывают необходимость новых жертв.

Поэтому, как только удастся (а это произойдет уже после переформатирования власти в 2019 году) выйти на какой-то компромисс с Россией, многое поменяется к лучшему. Войной на Донбассе Москве удалось сбить обновленческий реформаторский потенциал Майдана, хотя в этом есть и огромная вина украинской политической элиты.