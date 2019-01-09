В Польше увеличили минимальную зарплату для заробитчан

Заробитчане с нового года будут в Польше получать больше / http://actual.today

В Польше с 1 января 2019 года на 7,1% выросла минимальная зарплата для сотрудников с низкой квалификацией. Теперь она составляет минимум 12 тысяч гривен.

Как сообщает польский ресурс Gratka Praca, валовая средняя зарплата работников составит 16 550 гривен.

Правительство Польши также пересмотрело почасовые ставки. Теперь минимальная валовая зарплата в час составит 73-74 гривны. По законодательству, заробитчане, получающие минимальную зарплату, работают полный рабочий день. Почасово получают лишь те, кто работает неполный день.

Работодатели в Польше строго исполняют законы, за чем следят специализированные контролирующие органы. В случае невыплаты работнику причитающейся зарплаты, Национальная инспекция труда имеет право оштрафовать работодателя на сумму от одной до 30 тысяч злотых.

Как ранее сообщалось, союз предпринимателей и работодателей Польши выразил обеспокоенность в связи с вероятным оттоком украинских работников в Польшу.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, общее число украинских заробитчан за рубежом находится в пределах от 7 до 9 млн человек.