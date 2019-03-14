Выборы 2019: Зеленский существенно оторвался от соперников

Владимир Зеленский / УНИАН

За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского на предстоящих выборах лидера страны готовы проголосовать 23,1 процента украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса центра социальных исследований "София", передают Украинские новости.

За лидера Батькивщины Юлию Тимошенко готовы отдать голос 13 процентов избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 12,4, 12 - за сопредседателя межфракционного объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь".

63,9 процента намерены проголосовать, 21,8 - "скорее да", 3,3 - "скорее нет", 9,1 - "точно нет".

Опрос проводился с 4 по 11 марта. Всего были опрошены 2 014 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2 процента.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины", - сказал Зеленский.

Шоумен подчеркнул, что уйдет из политики, если люди разочаруются в его работе на посту президента.