В чем Зеленский уже перегнал Порошенко и что это значит

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

12 марта 2019, 08:57

Перспективы действующего президента без "админресурса" - сомнительны.

порошенко
Подавляющее большинство украинцев уверенны в необходимости радикальных изменений / GettyImages

Кое-что о социологическом исследовании Activ Group. Интересно оно тем, что это первое исследование, проведенное после скандала с "оборонкой" (а также после решения КС об отмене статьи о незаконном обогащении). Оба события нашли отражение в опросе.

Зеленский продолжает удерживать лидерство в президентской гонке с заметным отрывом. При этом, разница между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко составляет всего 2%. У Петра Порошенко высокий антирейтинг - 40% избирателей не проголосуют за него в любом случае. Таким образом, лучшие возможности для "электорального расширения" (среди основных кандидатов) у Гриценко и Зеленского, а худшие - у действующего президента. К тому же, действующий Президент во втором туре проигрывает всем кроме Юрия Бойко. Больше всего - Зеленскому.

Сенсационно выглядит ответ на вопрос "Кто, по вашему мнению, станет президентом Украины?". Уверенность в победе Зеленского сравнялась с уверенностью в победе Порошенко. Интересно, что-то же самое говорят уже и букмекеры - ставки на победу Порошенко и Зеленского сравнялись. На этом фоне несколько смешно выглядят аргументы сторонников действующего президента, которые еще недавно призвали "смотреть не рейтинги, а букмекеров", словно букмекеры - носители некоего "сакрального знания" и истины в последней инстанции.

Важно, что "оборонный скандал" не остался незамеченным украинским обществом. Три четверти украинцев так или иначе знают о нем. Люди возлагают ответственность за этот скандал, прежде всего, на президента Порошенко: такого мнения придерживаются 44% украинцев. Столько же считают виновными министерство обороны. При этом, украинцы считают реакцию власти на оборонный скандал недостаточной.

Также украинцы не питают иллюзий относительно истинного значения решения Конституционного суда по иску о незаконном обогащении. О том, что решение призвано защитить презумпцию невиновности, заявили только 9,8%. Подавляющее большинство - 57,8% считают, что решение было принято, чтобы дать чиновникам возможность уйти от ответственности за незаконное обогащение.

Уровень поддержки радикальных изменений продолжает оставаться на высоком уровне: об их необходимости заявляют 70,5% украинцев. Только 12,8% хотят, чтобы все оставалось, как есть, лишь бы не хуже - что интересным образом коррелирует с рейтингом действующего президента.

Идти на выборы собираются или скорее собираются 87% украинцев, если эти планы реализуются, может быть побит рекорд самых посещаемых выборов в истории Украины - выборов 1991 года, когда на участки пришли 84,15%. В то же время, стабильными остаются и протестные настроения. Каждый третий (33,7%) однозначно или скорее готов участвовать в акциях протеста. При этом, только чуть более 4% опрошенных верит в полную честность выборов.

Что имеем в итоге? Количество потенциальных игроков за неделю до выборов не сужается, а расширяется. Также кажется маловероятным, что какие-то факторы смогут обеспечить вытеснение Зеленского из президентской игры. В то же время, улучшила рейтинг Тимошенко. Однозначный вывод - "грустно" в эти три недели точно не будет.

А вот перспективы действующего президента без "админресурса" - сомнительны. На этом фоне вызывает беспокойство ситуация, разворачивающаяся сейчас с его президентской кампанией.

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