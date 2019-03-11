Зеленский на голову оторвался от конкурентов по выборам - опрос

Владимир Зеленский / 112 Украина

Известный комик и телеведущий, а также кандидат в президенты Владимир Зеленский, по данным свежего предвыборного всеукраинского опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций "Актив групп", оторвался от конкурентов с 32,9% поддержки украинцев.

Об этом сообщает портал ТСН.

По данным опроса, проведенного с 2 по 5 марта, ближайшие конкуренты Зеленского — действующий президент Петр Порошенко (17,5%), лидер "Батькивщини" Юлия Тимошенко (15,1%) и лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко (12,0%).

Кроме того, социологи протестировали возможные результаты второго тура президентских выборов из расчета выхода туда пятерых возможных кандидатов − Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко.

Как показал опрос, Зеленский выигрывает у всех кандидатов следующим образом:

1) у Порошенко с результатом 44,1% против 23%;

2) у Тимошенко с результатом 44,1 против 19,6%;

3) у Гриценко с результатом 39,5% против 26,3%;

4) у Бойко с результатом 45% против 10,3%.

Напомним, ранее Зеленский намекнул, что посадит Порошенко в случае своей победы на выборах, а также прокомментировал скандал с прослушкой его офиса.