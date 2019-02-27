Зеленский намекнул, что посадит Порошенко в случае своей победы на выборах

Владимир Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы на выборах посадить одного из кандидатов в президенты в тюрьму.

Об этом сообщается на странице команды Зеленского в Facebook.

"Уходя, нынешняя власть решила забрать с собой украденное у народа, у армии, которая воюет. Вчера мы узнали о хищениях в Укроборонпроме, сегодня - о том, что власть руками судей Конституционного Суда освободила себя от ответственности не только за эти кражи, но и другие, в разы больше. КС признал неконституционной уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение. То есть за все, что власть украла за последние 5 лет, привлечь к ответственности будет невозможно. Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности", - говорится в сообщении.

При этом частично цитируется предвыборный слоган действующего главы государства Петра Порошенко: "Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!"

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Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

После этого кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины", - сказал Зеленский.

Шоумен подчеркнул, что уйдет из политики, если люди разочаруются в его работе на посту президента.