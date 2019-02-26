"Это – кабздец": Зеленский высказался о коррупционном скандале с оборонкой и окружением Порошенко

Владимир Зеленский / Кадр из сериала "Слуга народа"

Известный комик и телеведущий, кандидат в президенты Владимир Зеленский, выразил свое негодование вскрытыми журналистами фактами хищения в оборонной сфере со стороны личностей, входящих в окружение Петра Порошенко.

"Нет слов. Люди, которые пришли к власти на крови, "зарабатывают" на крови. То есть контрабанда с Россией – можно, б/у-шные запчасти в обмен на жизни наших солдат – можно, конфеты – можно, MARUV – нельзя. […] Простите меня, это – кабздец", – заявил Зеленский в видеобращении к подписчикам своей странице в Facebook.

#НЕДОБРИЙРАНОК Опубликовано Владимиром Зеленским Вторник, 26 февраля 2019 г.

Ранее журналисты Главреда сделали общую публикацию по поводу всего, что известно о контрабанде на оборонке людей из окружения Порошенко. Далее, из-за этого расследования лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала начать процедуру импичмента Порошенко. Позднее лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал принятия соответствующего закона и, более того, призвал к смертной казни Порошенко через расстрел.