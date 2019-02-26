"Конфеты – можно, Maruv – нельзя": Зеленский жестко отреагировал на скандал с нацотбором Евровидения

26 февраля 2019, 13:29

Шоумен записал видеообращение в соцсетях.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг нацотбора

Известный шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал скандал, который возник вокруг победительницы национального отбора на Евровидение-2019 Maruv.

Певица не подписала договор об участии в песенном конкурсе с НТКУ из-за неприемлемых условий, которые назвала "кабальными", и отметила, что она "не бита на политической арене". Роликом он поделился на своей странице в Instagram.

"Контрабанда с Россией – можно, б/ушные запчасти в обмен на жизнь наших солдат – можно, конфеты – можно, Maruv – нельзя. Извините меня, но это кабздец. И сейчас я понял, что такое "армия, язык, вера" - разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет", - сказал Зеленский.

Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле.

Ранее сама Maruv заявила о том, что со стороны Общественного телевидения на нее сильно давят, заставляя отказаться от Евровидения.

В НТКУ пояснили, почему Maruv не будет представлять Украину на Евровидении в 2019 году в Израиле.

Организаторы Евровидения отреагировали на скандал с Maruv в Украине.

Также в сети создали петицию в поддержку Maruv.

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Владимир Зеленский Евровидение-2019 Maruv
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