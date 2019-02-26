Организаторы Евровидения отреагировали на скандал с Maruv в Украине

В Украине разразился скандал вокруг Maruv / MaruvOfficial Facebook

Ответственность за отбор участника от Украины на песенный конкурс Евровидение возложен на Национальную общественную телерадиокомпанию.

В Европейском вещательном союзе после отмены участия Maruv в конкурсе подчеркнули, что стоит дождаться официального сообщения об избрании представителя Украины на конкурс.

"Каждый национальный вещатель несет ответственность за отбор участника конкурса "Евровидение" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. Сейчас телекомпания [НОТУ] ведет переговоры об объявлении представителя [Украины] на конкурсе, и после их подтверждения будет объявлено на официальных каналах "Евровидения", – говорится в сообщении пресс-службы EBU.

Ранее в НОТУ пояснили принцип выбора нового участника от Украины на Евровидение.

Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле.

В НТКУ пояснили, почему Maruv не будет представлять Украину на Евровидении в 2019 году в Израиле.

Позже Maruv пояснила, что отказалась от участия в Евровидении от Украины из-за кабальных условий контракта.