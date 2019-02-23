Стало известно, кто поедет на Евровидение-2019 от Украины

Maruv представит Украину на Евровидении-2019

23 февраля состоялся финал национального отбора на Евровидение-2019.

Право представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве, Израиль, выборола Maruv с песней Siren Song. Жюри оценили выступление певицы в 5 баллов, а зрители – в 6 баллов.

Вторыми стали Freedom Jazz с песней Cupidon, третье место отвоевала Kazka с композицией Apart.

В финале Евровидения-2019 за победу соревновались шесть участников: Freedom Jazz, Yuko, Maruv, Brunettes Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria. За своего фаворита проголосовали 167,5 тысяч уникальных зрителей.

Отметим, что в этом году в полуфиналах участвовали по 8 человек, по результатам голосования членов жюри и зрителей выбрали из 16 конкурсантов 6.

Выступления участников оценивали члены жюри: певица Джамала, певец Андрей Данилко, музыкант и продюсер Евгений Филатов (The Maneken).

Напомним, 64-й песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве, Израиль, благодаря победе Нетты Барзилай с песней Toy на конкурсе предыдущего года, проходившем в Лиссабоне, Португалия.

Первый и второй полуфиналы Евровидения-2019 состоятся 14 и 16 мая, финал — 16 мая 2019 года.

Бороться за хрустальный микрофон и право привезти песенный конкурс в свою страну будут 42 страны, в том числе и Россия. В этом году представлять страну будет Сергей Лазарев, который уже выступал на Евровидении в 2016 году. Тогда он занял третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри.