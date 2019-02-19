Нацотбор на Евровидение-2019: все, что известно об участниках финала

Финал нацотбора пройдет 23 февраля / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

23 февраля в 19.00 пройдет финал национального отбора на Евровидение-2019, в котором и определится представитель от Украины.

За право поехать в Тель-Авив, Израиль на 64-й песенный конкурс, будут сражаться 6 участников в такой последовательности: Freedom Jazz, Yuko, Maruv, Brunettes Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria.

Оценивать выступления участников традиционно будут члены жюри нацотбора: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов, и зрители – последние смогут проголосовать за любимого исполнителя с помощью смс, отправив на номер 7766 код участника, или же можно проголосовать бесплатно в приложении "Телепортал".

"Главред" собрал сведения о музыкантах, которые получили признание судей и зрителей.

1. Freedom Jazz

Freedom Jazz / https://www.instagram.com/freedomjazz_official/

Соцсети: Facebook, Instagram.

Максимальный балл от жюри и зрителей (по 8 баллов) во втором полуфинале получили яркие исполнительницы из бенда Freedom Jazz с песней Cupidon.

Уникальный girls band был создан в 2008 году режиссером-постановщиком и продюсером Еленой Коляденко, и собран со всей Украины.

В состав Freedom jazz входит 10 участниц: группа саксофонов, труба, клавишные, бас-гитара, ударные и трио очаровательных вокалисток (Анастасия Малега, Санни Журба и София Павличенко). Однако, на сцене Евровидения допустимо участие максимум 6 человек в одном коллективе.

2. Yuko

Yuko / https://www.instagram.com/yukoua/

Соцсети: Facebook, Instagram.

Наивысшую оценку - 8 баллов, и 5 баллов от зрителей в первом полуфинале получил дуэт Yuko с песней Galyna Gyliala.

Это группа, состоящая из двух человек: Юли Юриной (вокал, вокальный процессинг, фольклористика) и Стаса Королева (синтезаторы, семплер, драм-машина, вокодер, бас-гитара). Их музыку лучше всего определяет термин "фольктроника" - сочетание фолька и электроники.

Группа выпустила свой первый музыкальный релиз 16-го декабря 2016-го, сейчас музыканты сотрудничают с лейблом Ивана Дорна Masterskaya.

Материал, который Yuko использует в своем творчестве — это реальные украинские песни, собранные учеными-фольклористами в разных уголках страны, в том числе самой Юлей.

3. Maruv

Maruv / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Соцсети: Facebook, Instagram.

Фаворит финала певица Maruv (Анна Корсун), которая пришла на смену Tayanna, устроила на сцене нацотбора провокационный перформанс с песней Siren Song. Как обьяснила сама исполнительница, ее выступление можно отнести к жанру "интеллигентной провокации".

Артистка выступала в шоу "Голос страны" (телеканал "1+1") и "Х-Фактор" ("СТБ").

В 2015 году певица завоевала 3-е место в российском музыкальном конкурсе "Новая волна-2015" в составе группы The Pringlez.

В мае 2017 вышел дебютный альбом Stories, заглавной песней которого стала песня "Сонце", которая возглавила топ чарты ведущих радиостанций страны.

В сентябре Maruv начала сотрудничать с музыкантом и саундпродюссером Boosin, они выпустили два сингла "Спини" и Drunk Groove. Второй совместный сингл Maruv и Boosin занимал первые места в топ чартах Украины и Европы.

Отметим, что Maruv ездит выступать в Россию, и ее первый сольный концерт состоится в Москве – 6 апреля, а затеи она выступит в Санкт-Петербурге – 12 апреля.

Maruv замужем, со своим мужем она познакомилась в стриптиз-клубе, в котором выступала в студенческие годы.

4. Brunettes Shoot Blondes

Brunettes Shoot Blondes / https://www.facebook.com/brunettesshootblondes

Соцсети: Facebook, Instagram.

Группа Brunettes Shoot Blondes была основана в 2010 году в Кривом Роге. Сейчас артисты переехали в Киев, выступают в стиле инди-рок.

Песня Knock Knock принесла артистам успех, на сегодня ее посмотрели более 9 миллионов раз. За клип, который снимался одним дублем, одной камерой и без монтажа, музыканты получили победу на Berlin Music Video Awards 2015.

Музыканты не подписаны ни на один лейбл и самостоятельно занимаются продвижением. В начале 2015 года Brunettes Shoot Blondes выпустили дебютный мини-альбом Bittersweet.

В 2016 году команда уже брала участие в нацотборе Евровидения, выступив с песней Every Monday, и прошла в финал конкурса.

5. Kazka

Группа Kazka / https://www.instagram.com/kazka.band/

Соцсети: Facebook, Instagram.

Kazka – группа, основанная в начале 2017 года. Уже в марте они выпустили свой первый трек "Свята" - он сразу стал хитом и покорил радиостанции Украины.

В состав коллектива входят: Алекснадра Зарицкая (вокал), Никита Будаш (клавиши, гитара) и Дмитрий Мазуряк (с 2018 года – духовые).

Хитмейкеры в 2018 году уже пробовали свои силы с треком "Дива", но, по результатам голосования зрителей и жюри, заняли 6 место из 9, не попав в финал.

В 2018 году состоялся релиз дебютного альбома группы под названием Karma.

Настоящий успех коллективу принесла песня "Плакала" - она возглавила чарт клипов в украинском сегменте YouTube, вошла в топ-10 песен мирового чарта Shazam и собрала множество других наград.

6. Anna Maria

Anna Maria / https://www.facebook.com/annamariashow

Соцсети: Facebook, Instagram.

Дуэт Anna Maria, который состоит из сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк , был основан в 2004 году. Певицы родом из Крыма, известность им принесло участие в проекте "Шанс" на телеканале "Интер".

Анна и Мария участвовали в шоу "Голос страны". В 2015 году девушки выпустили дебютный альбом "Разные".

Напомним, Евровидение пройдет пройдет в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая.

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