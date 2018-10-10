Украинский трек впервые попал в топ-10 престижного рейтинга

Украинская группа вышла в международные чарты / Фото: Instagram/Юрий Никитин

Нашумевшая песня известной украинской группы Kazka попала в десятку наиболее популярных песен Shazam.

"Сегодня Трек Kazka — "Плакала" вошел в топ-10 песен мирового чарта Shazam. И, как пишут эксперты, это первый случай в истории украинской музыки, когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс в мире", - сообщил продюсер проекта Юрий Никитин в Instagram.

Генеральный директор компании mamamusic и руководитель коллектива подчеркнул, что успеха удалось достичь благодаря ряжу факторов. Среди прочего – созвучная с текстом правильная музыка, а также замечательный голос певицы, который, вне всякого сомнения, сделал композицию особенной.

Напомним, в клипе на песню "Плакала" вместе с солисткой Александрой Зарецкой снялись девушки и женщины разных возрастов.