Kazka

27 ноября 2018, 17:02

Украинская музыкальная группа, исполняющая музыку в стиле experimental pop с элементами электро-фолка.

группа Казка
Группа Kazka / Фото: facebook.com/pg/kazka.band

Дата основания: 2017 год.

Продюсер и менеджмент: Юрий Никитин и Mamamusic.

Состав

Александра Зарицкая (с 2017 года по настоящее время - вокал)

До создания группы Зарицкая пела в караоке, также в 2014 году стала участником вокального телешоу "Голос страны". Саша попала в команду Ани Лорак, и запомнилась исполнением песни Price Tag певицы Jessie J. Однако, во время "нокаутов" Зарицкая выбыла из проекта. 

Никита Будаш (с 2017 года по настоящее время - клавиши, гитара)

До создания Kazka Будаш играл в инди-рок группе Dead Boys Girlfriend, затем вместе с Александрой создали коллектив, и записали первую песню

Дмитрий Мазуряк (с 2018 года по настоящее время - духовые)

Дмитрия в группу пригласил Будаш. Парень – талантливый музыкант, который играет на духовых инструментах. Дима окончил музыкальную школу, а также самостоятельно научился делать инструменты на заказ.

На концертах с группой также выступает Евгений Костиц - музыкант играет на ударных.

Казка
Евгений Костиц (справа) с группой Kazka / https://www.facebook.com/kazka.band/

Кроме того, в тур с группой отправились трио хористок Василина Ткачук, Дарина Салий и Ярина Сизик.

Казка
С группой выступает трио хористок / https://www.facebook.com/kazka.band/

"Свята"

Зарицкая и Будаш вместе создали группу в начале 2017, и уже в марте выпустили свой первый трек "Свята" - он сразу стал хитом и покорил радиостанции Украины.

Именно на эту песню был снят дебютный клип группы. Режиссером видео стал Сергей Ткаченко. Клип "Свята" - это минималистская работа в красных тонах, никаких декораций или сюжетных линий, только участники группы - такие, как они есть. Дополняют мистическую картину древнеславянские символы.

"Х-фактор"

В 2017 году группа приняла участие в кастинге шоу "Х-фактор 8" с авторской песней "Свята".

Все четверо судей сказали "да" Саше и Никите, узнав песню, которая уже в то время играла на радио.

Тренером группы на проекте стал Андрей Данилко. По итогам зрительского голосования группа покинула шоу в 5 эфире.

Нацотбор на Евровидение-2017

16 января 2017 года стало известно о том, что группа примет участие в национальном отборе на шестьдесят третий песенный конкурс Евровидение.

По результатам жеребьевки, 10 февраля группа выступила в первом полуфинале национального отбора, исполнив песню "Дива".

Согласно результатам зрительского голосования и жюри, Kazka заняла шестое место, не попав в финал.

"Плакала"

В мае 2018 года вышла песня группы "Плакала". Трек "Плакала" существовал только как аудио, но это помешало ей стать самой популярной песней на YouTube, где композиция собрала более 70 миллионов просмотров. Затем, группа представила эмоциональное видео на песню-рекордсменку YouTube.

С песней "Плакала" Kazka возглавила чарт клипов в украинском сегменте YouTube. Это первая украиноязычная композиция, которая за время существования украинского чарта клипов, попала в топ.

Также трек Kazka "Плакала" вошел в топ-10 песен мирового чарта Shazam. И, как пишут эксперты, это первый случай в истории украинской музыки, когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс в мире.

Кроме того, Kazka с песней "Плакала" заняла первое место в российском хит-параде "МузТв".

Дебютный альбом Karma

27 апреля 2018 цифровых площадках, состоялся релиз дебютного альбома группы под названием "Karma".

В альбом вошло десять песен: три уже известны - "Свята", "Дива", "Сама", перепев песни "Мовчати" группы Скрябин и Ирины Билык, а так же шесть новых композиций.

Лично группа презентовала альбом 1 июня на первом сольном концерте в киевском клубе Atlas.

Летом 2018 года Kazka принимала участие в различных украинских фестивалях, как: "BeLive" (Киев), "Iмпульс" (Харьков), "MRPL City" (Мариуполь).

Осенью 2018 года группа начала "Karma Тур" по Украине в поддержку одноименного альбома.

Награды и достижения

"Открытие года" по версии музыкальной премии Yuna.

"Новые имена" по версии музыкальной премии "Золотая Жар-Птица".

"Дебют года" по версии музыкального издания Karabas Live.

"Лучший дебют" и "Лучшая песня поп-группы" ("Свята") по версии радиостанции Страна ФМ.

"Открытие года" по версии FDR Media.

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