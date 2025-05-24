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Ziferblat попал под обстрел, после возвращения с Евровидения

Алена Кюпели
24 мая 2025, 21:32
83
Ziferblat сообщили об атаке дронов во время их концерта в Киеве.
Группа Ziferblat резко ответили на вопрос журналиста
Группа Ziferblat резко ответили на вопрос журналиста / Коллаж Главред, фото Instagram/ ziferblat_band

Кратко:

  • Что случилось во время концерта группы
  • Что сообщил солист Ziferblat

Украинская группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на Евровидении 2025, дала первый после возвращения из Швейцарии концерт в Киеве.

Ziferblat попал под обстрел
Ziferblat попал под обстрел / Instagram/Ziferblat

Но во время проведения события в столице зазвучала воздушная тревога. И вскоре после выступления над концертной площадкой пролетал российский дрон.

видео дня
Ziferblat попал под обстрел
Ziferblat попал под обстрел / Фото Instagram/Ziferblat

Финалисты Евровидения опубликовали фото на своей странице в Instagram и написали, что они хотели би постить хорошие фото и видео, вместо "этого."

Ziferblat попал под обстрел
Ziferblat попал под обстрел / Instagram/Ziferblat

Они также были обеспокоены тем, что когда над площадкой летел шахед, они все оставались на месте.

Ziferblat попал под обстрел
Ziferblat попал под обстрел / Instagram/Ziferblat

По словам солиста группы, концерт в Киеве прошел замечательно. "Но после его завершения у нас должна была быть небольшая встреча с нашими слушателями. И тогда началась воздушная тревога - шахед летал рядом. Я об этом сказал и очень сильно попросил покинуть территорию, потому что это опасно. Было бы ужасно, если бы последним воспоминанием была наша встреча и не дай Бог с нами что-то случилось. Очень прошу и призываю не пренебрегать воздушными тревогами. Пытался докричаться до вас изо всех сил не просто так. Мы еще с вами много раз встретимся, но наше здоровье - важнее. Я не обижаюсь, но мы живем в ситуации, когда РФ делает все, что ей вздумается. Слава Богу, что все живы и здоровы", – подчеркнул артист.

Напомним, группа Ziferblat вернулась в Украину 19 мая - Главред рассказал, как участников группы встречали на вокзале. На вокзале был настоящий ажиотаж.

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Как сообщал Главред, победителем Евровидения 2025 стал певец JJ с песней "Wasted Love" - он покорил еврофанов необычным голосом с широким диапазоном. В песне говорится о личном опыте безответной любви певца.

Ziferblat попали в десятку лучших и заняли 9 место на Евровидении.

анее сообщалось, что прямо перед финалом Евровидения у солиста Ziferblat возникли проблемы с голосом.

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Кто такие Ziferblat

Группа Ziferblat - украинская музыкальная группа, в состав которой входят: вокалист Даниил Лещинский, гитарист Валентин Лещинский и барабанщик Федор Ходаков. Представит Украину на конкурсе "Евровидение-2025" с песней "Bird of Pray".

Группа была основана в 2015 году. Их первый мини-альбом "Кіносеанс" вышел в декабре 2017 года. В 2019 году группа выпустила сингл "Вночі" и приняла участие в телешоу "X-Фактор". В 2024 году группа вышла в финал Vidbir 2024, украинского национального отбора на Евровидение-2024 с песней "Place I Call Home".

8 февраля 2025 года группа победила в национальном отборе на конкурс песни "Евровидение-2025", который пройдет в Базеле, Швейцария, и представит Украину с песней "Bird of Pray".

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