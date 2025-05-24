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Сколько тратит электричества компьютер в месяц

Сергей Кущ
24 мая 2025, 21:42
56

Вы узнаете:

Каждый из нас ежедневно пользуется компьютером — для работы, учебы, развлечений. Но задумывались ли вы, сколько электроэнергии расходует компьютер за 1 час работы? Ответ зависит от типа устройства, его конфигурации и режима использования.

Главред разбирался что больше всего "жрет" электричество в компьютере, и сравним его потребление с другими приборами в доме.

Сколько тратит электричества компьютер в месяц?

Энергопотребление ПК напрямую зависит от его назначения:

  • Офисный стационарный компьютер — в среднем потребляет 150–300 Вт/ч. Если использовать его по 8 часов в день, то за месяц он "накапливает" 36–72 кВт/ч.
  • Игровой компьютер с мощными процессорами и видеокартами потребляет от 400 до 800 Вт/ч, а в пиковых режимах — до 1000 Вт. За месяц это может вылиться в 120–240 кВт/ч или даже больше.
  • Ноутбук — самый экономичный вариант: от 20 до 80 Вт/ч. За 8 часов в день и 30 дней получится около 5–20 кВт/ч в месяц.

Таким образом, если в доме несколько компьютеров или комбинированная техника, общие затраты на электроэнергию могут ощутимо повлиять на коммунальные счета.

Сколько электроэнергии расходует компьютер за 1 час работы?

  • Офисный ПК — от 0,15 до 0,3 кВт/ч
  • Игровой ПК — от 0,4 до 1 кВт/ч
  • Ноутбук — 0,02–0,08 кВт/ч

Чтобы точно узнать, сколько потребляет именно ваш ПК, можно использовать ваттметр или установить специальные программы вроде HWMonitor. Также можно ориентироваться на мощность блока питания и загрузку компонентов — например, при 50% загрузке БП на 500 Вт — это около 250 Вт/ч.

Также было проведено немало экспериментов, в которых пользователи пытались узнать, сколько электроэнергии расходует компьютер. Вот один из них:

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