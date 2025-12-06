'Вы все, что у нас есть': президент обратился к военным в День Вооруженных сил

Зеленский напомнил свое обращение к силам обороны в первые часы полномасштабного вторжения России.

Зеленский обратился к военным в День Вооруженных сил

Что сказал Владимир Зеленский:

Россия бьет не только по городам – они разрушают мечты

Вечная память тем, кто отдал за Украину свою жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины. Текст и видео опубликовал 6 декабря сайт главы государства.

Он напомнил свое обращение к силам обороны в первые часы полномасштабного вторжения России.

"Стойте крепко. Вы все, что у нас есть! Этими словами я обращался к нашим воинам в первый день войны. И вы стояли крепко. Стояли, когда в Украину почти никто не верил, когда нам говорили: "У вас неделя, у вас без шансов, у вас нет другого варианта, кроме как сдаться". А вы стояли. И выстояли", – сказал президент.

Зеленский в ролике назвал ряд украинских бойцов, женщин и мужчин, которые не были военными до начала вторжения России в Украину, но пошли в армию и на фронт и отдали жизни за свою землю. Он отметил, что страна теряет ученых, спортсменов, артистов, бизнесменов, которые могли строить будущее.

"Россия бьет не только по городам – они разрушают мечты. Россия атакует не только дома – атакует судьбы и будущее. И не оставляет выбора", – говорит в ролике глава государства.

По его словам, украинские военные продолжают борьбу ради своих детей, родителей, любимых и "каждой маленькой девочки, которая почти каждую ночь в укрытии", ради Украины, которая "взрослеет, научилась не бояться, которая не имеет права сдаться, которая не забудет и не простит".

Он поблагодарил армию за то, что благодаря ей политики "имеют уверенность за столом переговоров", и может аргументированно и с достоинством продолжать переговоры о справедливом мире для Украины.

"Каждый и каждая – воины. Каждый и каждая – герои. Каждого и каждую я поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины! Вечная слава вам! Вечная память тем, кто отдал за Украину свою жизнь!" – завершил поздравление Зеленский.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 декабря был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". По состоянию на 1:44, оккупанты наносили удары баллистикой и Кинжалами по Киеву и Днепру.

Впоследствии выяснилось, что Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины.

Кроме этого, как сообщалось ранее, из-за попадания в железнодорожную инфраструктуру Фастова "Укрзализныця" временно корректирует движение некоторых пригородных поездов.

День Вооруженных Сил Украины Сегодня, 6 декабря, третий год подряд в условиях противодействия российской агрессии украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. Именно шестого декабря 1991 года был принят Закон "О Вооруженных Силах Украины". За два года Верховная Рада своим постановлением установила день ВСУ.

