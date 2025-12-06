Предательница Соломко опозорилась в своем Инстаграм

Кратко:
- Что написала Соломко
- Какую ошибку она сделала
Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, опозорилась на странице в своей социальной сети.
Так, запроданка опубликовала фото дочери, а также показала новогодние декорации своего дома. "Приехали к Леночке, нарядили елочку, посмотрели советские мультики. Красота и настольгия (орфография автора - ред.)", - пишет Соломко.
Оказалось, что так сильно любящая Россию и россиян Соломко не знает, как правильно написать слово "ностальгия". К слову, это не похоже на обычную опечатку, а говорит о незнании элементарных правил написания.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Главред писал о том, что украинский певец Олег Винник, который сбежал жить за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, спел свою песню "Нино" на русском языке и опозорился живым исполнением.
Ранее Винник опубликовал новое видео и стало заметно, что он очень изменился внешне.
Вас также может заинтересовать:
- "Папика нашла": запроданка Соломко хвастается жизнью со своим старшим мужем
- "Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка
- "Я выбрала спокойствие": предательница Яна Соломко оправдалась за свой выбор
О персоне: Яна Соломко
Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину.
Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов.
Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред