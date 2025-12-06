Запроданка и подруга предателя Бардаша не знает правил орфографии.

Предательница Соломко не умеет писать / Коллаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Что написала Соломко

Какую ошибку она сделала

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, опозорилась на странице в своей социальной сети.

Так, запроданка опубликовала фото дочери, а также показала новогодние декорации своего дома. "Приехали к Леночке, нарядили елочку, посмотрели советские мультики. Красота и настольгия (орфография автора - ред.)", - пишет Соломко.

Яна Соломко не знает орфографию / Фото Instagram/yana.solo

Оказалось, что так сильно любящая Россию и россиян Соломко не знает, как правильно написать слово "ностальгия". К слову, это не похоже на обычную опечатку, а говорит о незнании элементарных правил написания.

Соломко опозорилась незнанием орфографии / Фото Instagram/yana.solo

Напомним, ранее Главред писал о том, что украинский певец Олег Винник, который сбежал жить за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, спел свою песню "Нино" на русском языке и опозорился живым исполнением.

Ранее Винник опубликовал новое видео и стало заметно, что он очень изменился внешне.

О персоне: Яна Соломко Яна Соломко родилась в городе Чутово Полтавской области. Она прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк". Она дошла до финала, но Макс Чмерковский выбрал Александру Шульгину. Позже Соломко начала сольную карьеру и строить ее она решила в России. После того, как Россия напала на Украину, Соломко осталась выступать перед российскими зрителями, работала с предателем-продюсером Юрием Бардашем, а также выступала в поддержку оккупантов. Сейчас живет в США, где у ее единственной дочери имеется гражданство.

