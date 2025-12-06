Укр
Путин рискует "нарваться" на гнев Трампа: The Independent раскрыло неожиданную причину

Даяна Швец
6 декабря 2025, 09:56
Последнее заявление Путина может вызвать напряжение в отношениях с администрацией Дональда Трампа.
Какой шаг Кремля может разозлить Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Главное:

  • Индия и Россия сближаются вопреки США
  • Заявления Путина в Дели могут осложнить отношения

На фоне того, что Соединенные Штаты усиливают давление на Нью-Дели из-за торговли российскими энергоносителями, Москва предпринимает шаги, которые рискуют создать дополнительные дипломатические осложнения именно тогда, когда отношения между сторонами нуждаются в максимальной стабильности. Об этом пишет The Independent.

Как сообщает издание, во время визита в индийскую столицу в пятницу Владимир Путин озвучил готовность России и в дальнейшем обеспечивать Индию бесперебойными поставками топлива. Такой сигнал может стать раздражителем для администрации Дональда Трампа, которая добивается сокращения индийских закупок российской нефти и газа.

Заявление прозвучало после того, как Путин и Нарендра Моди согласовали несколько новых направлений сотрудничества. В их совместном коммюнике указано, что партнерство между странами сохраняет устойчивость несмотря на внешнее давление, а Дели и в дальнейшем настроен на активный диалог с Москвой, даже несмотря на то, что Вашингтон ужесточает требования по ограничению российского импорта.

Теневой флот России
Теневой флот России / Инфографика: Главред

Американская сторона пытается постепенно сократить зависимость Индии от ресурсов РФ и применяет для этого финансовые инструменты. Речь идет, в частности, о 25-процентной пошлине на индийские закупки российской нефти, которую США аргументируют необходимостью увеличить экономическое давление на Кремль, чтобы заставить его остановить агрессию против Украины.

Несмотря на это, индийские власти пока не демонстрируют готовности сворачивать энергетическое партнерство с Москвой.

В то же время в Кремле заявляют о якобы конструктивном диалоге с США на темы, связанные с мирными переговорами. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются и стороны даже фиксируют определенный прогресс. Он подчеркнул, что РФ готова продолжать взаимодействие с нынешней командой Трампа, несмотря на растущее напряжение в сфере энергетики.

Отношения США и РФ и мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, 2 декабря в Москве состоялась встреча посланника Дональда Трампа, Стива Уиткоффа, с Владимиром Путиным. После встречи Кремль объявил, что, кроме основного плана мирного урегулирования от США, им передали еще четыре дополнительных документа.

По данным медиа Politico, Путин задержал начало диалога, заставив Виткоффа и Кушнера ждать в Кремле более трех часов. Несмотря на это, помощник Путина, Юрий Ушаков, оценил встречу как "конструктивную", но отметил, что общая договоренность по Украине еще не достигнута.

Между тем, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что эти московские переговоры не дали никакого результата. По его словам, хотя США стремятся к быстрому завершению боевых действий, а Украина и европейские партнеры готовы к уступкам, Россия намеренно медлит и не отказывается от военного пути.

Об источнике: The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

